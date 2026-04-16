Anoia Down i Vilanova del Camí reforcen l’aliança per la inclusió amb una nova edició de la zumba solidària
La renovació del conveni consolida activitats setmanals per a joves amb discapacitat i precedeix la Matinal de Zumba d’aquest diumenge a la plaça Joan Vich i Adzet
Ruben Costa
L’entitat Anoia Down i l’Ajuntament de Vilanova del Camí han refermat aquest dimecres la seva col·laboració amb la signatura d’un nou conveni que consolida el compromís compartit amb la inclusió social al municipi. L’acord garanteix la continuïtat de projectes que l’entitat desenvolupa al llarg de l’any i que tenen un impacte directe en el dia a dia dels seus participants.
Entre aquestes iniciatives destaquen els tallers que es duen a terme setmanalment a Can Papasseit i al Centre Cívic del barri de la Pau. Aquestes activitats, que ja formen part de la rutina habitual dels joves, contribueixen al desenvolupament d’habilitats cognitives i socials, tal com remarquen des de l’entitat.
En aquest context, Anoia Down prepara per aquest diumenge 19 d’abril la segona edició de la Matinal Solidària de Zumba, una proposta oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc a partir de les 11 del matí a la plaça Joan Vich i Adzet. L’acte combinarà esport, música i sensibilització social amb l’objectiu de fomentar la participació comunitària.
La jornada comptarà amb la dinamització de Mateo Vergara i amb la participació d’un grup d’instructors i instructores de zumba. Un dels moments destacats serà la intervenció de Sara Izquierdo, membre de l’entitat, que oferirà diverses actuacions i esdevé un exemple del model d’inclusió que defensa Anoia Down.
Enguany, l’organització ha introduït canvis en el sistema d’inscripció, que es realitza de manera telemàtica a través de la plataforma Entradium. Les persones participants poden escollir la talla de la samarreta en el moment de formalitzar el registre, amb un donatiu de 7 euros. Les inscripcions es mantenen obertes i les previsions d’assistència són optimistes després de l’èxit de l’edició anterior. Com a novetat, també s’ha modificat el format dels obsequis: en lloc de sorteigs, tots els assistents rebran un detall dins d’una bossa, gràcies al suport d’un patrocinador principal. Amb aquesta decisió es busca mantenir la cohesió de l’activitat i facilitar la col·laboració amb el teixit comercial local.
