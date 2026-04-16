Calaf inverteix més de 959.000 euros en tenir un pavelló més eficient en despesa energètica
La Unió Europea ha atorgat la subvenció per a la major part de la inversió, 750.000 euros
Regió7
L’Ajuntament de Calaf ha finalitzat les obres de rehabilitació energètica del Pavelló Poliesportiu municipal, una actuació emmarcada en el programa d’ajuts PREE5000 destinada a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics. S'hi han dut a terme quatre actuacions diferenciades: la millora de la coberta, la rehabilitació de la façana, la renovació dels tancaments i la instal·lació d’un nou sistema de climatització i producció d’aigua calenta sanitària (ACS). Aquestes actuacions han permès incrementar l’eficiència energètica de l’edifici, reduir el consum i millorar el confort dels usuaris.
El projecte s’ha executat entre els mesos de desembre de 2025 i març de 2026, i ha contemplat diferents intervencions clau per optimitzar el consum energètic de l’equipament. L'actuació ha comptat amb un import elegible de 959.003,88 euros (IVA inclòs), dels quals 776.574,61 euros han estat finançats mitjançant subvenció del programa PREE5000.
Rehabilitació energètica en edificis públics
El programa PREE, impulsat a Catalunya per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), és una línia d’ajuts destinada a finançar actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents amb l’objectiu de reduir el consum d’energia i les emissions, mitjançant millores en l’envolupant tèrmica o la renovació de les instal·lacions de climatització. Entre les actuacions subvencionables hi ha la millora de façanes, finestres i aïllaments, així com la incorporació de sistemes de calefacció més eficients o energies renovables.
En aquest marc, el programa PREE5000 és una línia específica adreçada a municipis de repte demogràfic, amb menys de 5.000 habitants, com és el cas de Calaf, que permet impulsar actuacions de millora energètica en equipaments municipals.
