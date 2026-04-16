Dos detinguts per cultivar marihuana a una nau de Piera
La droga requisada podria estar valorada al mercat negre en més de 100.000 euros
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir, el passat 14 d’abril, dos homes de 34 i 22 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
A mitjans de gener, els mossos van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una nau de Piera. Després de diverses setmanes d’investigació, els mossos van detectar indicis compatibles amb l’existència d’un cultiu interior intensiu de marihuana i, el passat 14 d’abril al matí, es va fer una entrada i perquisició judicial a la nau.
A l’interior hi havia 6 estances dedicades al cultiu, amb un total de 1.176 plantes de marihuana cabdellades i en el mateix estat de creixement. També es van trobar quatre bosses amb 50 g de trinxat de marihuana. Les estances tenien una complexa instal·lació amb pantalles de llum, ventiladors, filtres d’olor, aire condicionat i extractors d’aire, i el subministrament elèctric estava manipulat.
Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior el preu de venda a l’engròs de la droga, que estava destinada al mercat internacional, estaria valorada en més de 107.000 euros.
Durant l’operatiu es van localitzar dos homes que van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. En les pròximes hores, els detinguts passaran a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
