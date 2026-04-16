Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cadàver a la BaellsCal MarcelinoLab_066 restaurants recomanatsRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Dos detinguts per cultivar marihuana a una nau de Piera

La droga requisada podria estar valorada al mercat negre en més de 100.000 euros

Entrada dels Mossos a la nau de Piera on han trobat una plantació de marihuana

Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir, el passat 14 d’abril, dos homes de 34 i 22 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

A mitjans de gener, els mossos van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una nau de Piera. Després de diverses setmanes d’investigació, els mossos van detectar indicis compatibles amb l’existència d’un cultiu interior intensiu de marihuana i, el passat 14 d’abril al matí, es va fer una entrada i perquisició judicial a la nau.

A l’interior hi havia 6 estances dedicades al cultiu, amb un total de 1.176 plantes de marihuana cabdellades i en el mateix estat de creixement. També es van trobar quatre bosses amb 50 g de trinxat de marihuana. Les estances tenien una complexa instal·lació amb pantalles de llum, ventiladors, filtres d’olor, aire condicionat i extractors d’aire, i el subministrament elèctric estava manipulat.

Totes les plantes tenien el mateix nivell de creixement / Mossos d'Esquadra

Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior el preu de venda a l’engròs de la droga, que estava destinada al mercat internacional, estaria valorada en més de 107.000 euros.

Durant l’operatiu es van localitzar dos homes que van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. En les pròximes hores, els detinguts passaran a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
