Fira d'espectacles
Igualada aixeca el teló de la Mostra amb 41 espectacles programats en quatre dies
La 37a edició se celebra del 16 al 19 d’abril amb nova direcció artística i una aposta pels nous llenguatges
Igualada torna a respirar teatre i es prepara per viure quatre dies en què l’escena ocuparà carrers, places i teatres. La ciutat dona avui el tret de sortida a la 37a edició de la Mostra Igualada, que fins diumenge convertirà carrers, places i equipaments en un gran escenari obert amb 41 espectacles de 39 companyies.
És l’inici d’una nova etapa amb Joan Arqué al capdavant de la direcció artística, que debuta amb una proposta que vol eixamplar els llenguatges escènics i reforçar el vincle amb la ciutat. La Mostra es presenta, així, com “un organisme viu”, construït col·lectivament, amb la voluntat d’interpel·lar tant el públic com els professionals del sector.
La inauguració anirà a càrrec de la companyia canadenca SNAFU amb “The Baby Tyler Show”, que donarà el tret de sortida a quatre dies d’activitat escènica intensa.
La programació combina teatre, dansa, circ, música i instal·lacions, amb 15 espectacles teatrals, 8 de circ, 5 de dansa i diverses propostes híbrides que exploren formats contemporanis. També inclou estrenes absolutes i estrenes a Catalunya, consolidant la fira com a espai de descoberta i aparador de noves creacions.
Els espectacles posen el focus en temes com les emocions, la identitat, la salut mental o el dol, en una proposta que dialoga amb el present i amb les inquietuds del públic més jove.
Una ciutat convertida en escenari
Un dels eixos d’aquesta edició és l’aposta per l’espai públic. La Mostra guanya presència al carrer amb espectacles itinerants i propostes obertes que conviden a viure el teatre fora dels escenaris convencionals, reforçant el vincle amb la ciutat.
Aquest arrelament es tradueix també en la implicació ciutadana, amb una cinquantena de voluntaris i diverses famílies acollidores que tornen a formar part del dispositiu, en una edició que referma la comunió entre el festival i Igualada.
Paral·lelament, la Mostra manté el seu paper com a mercat estratègic. La Llotja i la programació professional reuniran centenars d’agents culturals, amb la previsió d’arribar al miler d’acreditats durant aquests dies.
Organitzada per l’Ajuntament d’Igualada, amb el suport de la Generalitat i altres institucions, la Mostra es consolida com una de les cites clau del calendari escènic català. Amb el cartell dels tres micos savis com a símbol, uns micos que no es tapen els sentits, sinó que els amplien, convida a mirar, escoltar i dir, situant de nou la ciutat com a capital de les arts escèniques.
