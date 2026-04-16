Igualada sortirà al carrer per Sant Jordi en defensa del català
La mobilització, que es farà el 23 d’abril a Cal Font, suma prop de 40 entitats i s’emmarca en una convocatòria que s’estén a diverses ciutats del país
Igualada se sumarà aquest 23 d’abril a la jornada Sant Jordi per la Llengua amb una mobilització a la plaça de Cal Font (19.30 h) que vol reforçar el caràcter reivindicatiu de la diada i situar el català al centre del debat social. La convocatòria s’emmarca en una iniciativa d’abast nacional que enguany es desplega en diverses ciutats del país, més enllà de Barcelona, com Girona, Reus, Tortosa o Manresa.
A la capital de l’Anoia, la proposta arriba impulsada per Òmnium Cultural Anoia, l'Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Intersindical Anoia, i ja compta amb el suport de gairebé 40 entitats locals.
“Sense llengua, no hi ha futur ni país”, afirma el portaveu de la Intersindical Anoia i de la plataforma a Igualada, Martí Claret Soler, que defensa la necessitat de donar una resposta col·lectiva al retrocés de l’ús social del català.
Unes xifres pessimistes
Els organitzadors situen la mobilització en el context de les dades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics del 2023 a l’àmbit del Penedès, on s’inclou Igualada. Tot i que el 95,6% de la població entén el català, alerten que el seu ús efectiu és desigual.
Segons aquestes dades, prop del 35% de la població no inicia mai o gairebé mai una conversa en català, mentre que només el 34,6% de les persones majors de 15 anys el tenen com a llengua habitual. A més, més del 30% assegura que no el sap parlar.
En l’àmbit local, també assenyalen que més del 20% dels comerços d’Igualada no ofereixen atenció en català, segons l’estudi Ofercat del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Davant aquest escenari, Claret remarca la importància de reforçar l’acció comunitària: “Calen esforços compartits i sostinguts perquè el català es mantingui viu en tots els àmbits”.
Una diada que vol evitar la “folklorització”
La portaveu de l'APLEC, Rosa Perelló Vives, explica que la mobilització vol “convertir la diada en una mobilització nacional que situï la llengua al centre del debat social, polític i cultural”.
A Igualada, la convocatòria es farà de manera coordinada amb altres ciutats i busca reforçar el component reivindicatiu d’un Sant Jordi que, segons Perelló, “corre el risc de folkloritzar-se i perdre profunditat”. En aquest sentit, defensa la necessitat de “passar de la desesperança a l’acció” i enfortir espais comunitaris on el català sigui llengua de cohesió.
La mobilització tindrà també un caràcter festiu, amb la participació d’elements de cultura popular com gegants, dracs, cant coral i un pilar dels Moixiganguers d’Igualada.
Crida a la mobilització i a les institucions
Des d’Òmnium Cultural Anoia, la seva portaveu, Íngrid March Riba, fa una crida a la participació ciutadana davant el que defineix com un procés de “minorització” de la llengua: “No ens quedarem de braços plegats i la població ha de fer sentir la seva veu”, afirma.
March també apunta a la necessitat d’interpel·lar les institucions perquè facin un pas més en la protecció del català i denuncia les dificultats d’accés a l’aprenentatge de la llengua: “No hi ha cursos de català disponibles, i això posa barreres materials a l’accés a la llengua i a la integració social”, assegura.
Amb tot, els organitzadors confien en una resposta àmplia de la ciutadania en una jornada que vol combinar reivindicació i cultura popular sota un mateix missatge: “Per Sant Jordi, llibre, rosa i mani”.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous