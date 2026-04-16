Isabel, de Llegim...? llibreria: "Els llibres dels autors locals els tractem com si fossin bestsellers, és important el foment d’aquests"
Llegim...? La petita llibreria situada al centre d'Igualada va ser creada per tres sòcies: la Isabel, la Concepció i l'Olga. Es consideren una llibreria de caràcter general que potencia el llibre en català
La Isabel de Llegim...? Llibreria d'Igualada, explica com els llibres infantils continuen sent un dels motors principals de venda a les llibreries de la comarca. Aquest tipus de literatura manté una bona acollida entre el públic i es consolida any rere any com una aposta segura. Entre les novetats destacades, comunica que aquest any sobresurt Una cuca de Llum pels Castells de l’Anoia de Maria Àngels Gual, una obra que combina la narrativa infantil amb la voluntat de fer valdre el patrimoni local.
La promoció dels autors i autores de l’Anoia ocupa un lloc central en el dia a dia de la llibreria, narra la Isabel. Cada vegada que arriba una nova publicació d’un escriptor de la comarca, aquesta es col·loca a l’aparador, on gaudeix d’un espai preferent durant setmanes. Aquesta visibilitat inicial forma part d’una estratègia clara de suport a la creació local, abans que els llibres siguin distribuïts segons la seva temàtica a l’interior de l’establiment.
El vincle amb els autors locals es caracteritza per la proximitat i la implicació directa. No és estrany que siguin els mateixos escriptors qui facin arribar les seves obres a la llibreria, evidenciant l’esforç personal que hi ha darrere de cada publicació. En aquest context, garantir-los un espai de difusió esdevé una prioritat, més enllà dels resultats comercials.
Aquesta tasca de suport es completa amb l’organització d’activitats culturals. La llibreria posa a disposició dels autors un espai annex, una petita capella, on es duen a terme presentacions que acostumen a reunir una vintena d’assistents. Quan l’afluència prevista és superior, els actes es poden traslladar a la biblioteca, amb capacitat per a un centenar de persones. A més, s’ofereix acompanyament als autors, especialment als que s’inicien, amb serveis com la creació de cartells. Tot plegat respon a una voluntat de foment cultural més que no pas a una lògica estrictament comercial.
Aquest compromís amb el talent local no és recent. Amb una trajectòria de 23 anys i més de dues dècades celebrant la diada de Sant Jordi, la llibreria ha mantingut des dels seus inicis una aposta decidida per la promoció dels autors de la comarca, independentment del gènere o la temàtica de les seves obres.
Davant la proximitat de Sant Jordi, les expectatives són, un cop més, optimistes. Tot i això, la jornada també comporta una gran exigència logística, amb l’arribada constant de caixes de llibres per satisfer la demanda. Malgrat la intensitat del moment, la llibreria afronta la diada amb entusiasme i amb la voluntat de consolidar-se com un espai de referència cultural. Una vocació que, segons remarquen, va molt més enllà del benefici econòmic.
