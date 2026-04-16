Sant Jordi a Igualada comptarà amb una dotzena d’autors de l’Anoia
Entre roses i llibres, l’entitat Narranació, destina un espai de foment a la literatura local on autors de la comarca podran donar-se a conèixer com a escriptors o mostrar les seves noves publicacions
Arriba Sant Jordi i les llibreries i floristeries ja escalfen els motors per tenir-ho tot enllestit. A Igualada, com cada any, la plaça de Cal Font s’omple de gom a gom amb una diada festiva i reivindicativa. En total, són 22 parades de llibreters i floristes, acompanyats per més de 30 entitats igualadines. Però, això no és tot, perquè el foment de la literatura local pren rellevància amb un espai dinamitzat per l’entitat Narranació, coordinada per Javi Fernández.
Fa vuit anys que l’entitat sense ànim de lucre, Narranació, s’encarrega de la gestió de la parada d’autors locals amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. L’objectiu és donar presència a aquells autors que no en tenen en altres parades més comercials, “Arran de detectar aquesta mancança, creiem que la Diada ha de ser alguna cosa més que el circuit mediàtic i comercial. Volem afegir l'artístic de casa nostra. La parada té sempre un esperit col·laboratiu on tothom ha de sentir-se igual, independentment de si és un autor més o menys consagrat”, explica Javi Fernández.
Fernández comunica que amb els anys i l’augment de participació enguany s’ha inclós una gestió de candidats on s’apliquen criteris com: la qualitat ortotipogràfica, qualitat literària, professionalitat i serietat del projecte, nombre de candidats i espai disponible i, el més important, participació d’altres anys per donar oportunitat a autors que no ho han fet mai.
El nombre de participants en total és d’entre 8 i 12 escriptors i escriptores. I, des de fa dos anys, la parada també gestiona les possibles signatures d'autors locals que ho demanen a les llibreries de la ciutat. Entre d'altres, autors amb publicacions recents, com Joan Pinyol o Javi Fernández.
Per tant, el suport a la literatura local és essencial i a les llibreries de la ciutat com Cal Rabell, Llegim…? Llibreria i Aqualata ho saben de primera mà. Els tres locals tracten els llibres dels escriptors i escriptores amb preferència, destinant un racó concret de la seva parada per exposar-los. Un tractament de “bestsellers” com bé comentà la Isabel de Llegim.
I en la disposició de les seves llibreries passa el mateix. A Cal Rabell, l’Elisabet, mostra on els tenen ubicats. “Sempre estan aquí a l’aparador principal. Els hi donem aquest tracte preferent perquè als nostres clients els agrada poder veure els relats dels anoiencs i anoienques i preguntar-nos per aquests. A vegades pots arribar a conèixer a la persona que l’ha escrit i això genera il·lusió”.
El Jorge de la llibreria Aqualata, afegeix que entre els autors de la comarca que han tingut més èxit poden anomenar a Víctor Borràs amb Animals que cauen del cel i Javier Fernández Mata amb L’últim dip. A més “entre els canals tradicionals d’edició i l’autoedició hi ha hagut un increment significatiu d’autors locals”.
En aquest dia marcat per la Cultura, també s'organitzen altres activitats com espectacles infantils, sardanes, concerts. Una programació per a tots els públics i que finalitza amb la defensa de la llengua catalana «Sant Jordi per la llengua». La manifestació és planificada per La Intersindical Anoia, Òmnium Cultural de l’Anoia i l’APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana), amb la participació d’una quarantena d’entitats de l’Anoia, com ara els Moixiganguers d’Igualada que faran un pilar, així com diferents caus i corals, partits polítics, agents cívics i agents comunitaris.
