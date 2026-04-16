Memòria històrica
Tous recorda la figura de Domingo Compte amb la projecció de ‘Popel’
El documental d’Oier Plaza connecta la història local amb la deportació republicana i rescata la memòria de víctimes oblidades dels camps nazis
Sant Martí de Tous acollirà aquest dissabte 18 d’abril l’acte Cinema per la memòria, una proposta que va més enllà d’una projecció cinematogràfica. El municipi projectarà el documental Popel, dirigit pel realitzador Oier Plaza, en el qual es recupera la història dels deportats espanyols al camp de concentració de Hradischko i que connecta directament amb el poble a través de la figura de Domingo Compte Marimón.
No és només una pel·lícula. És també una manera de fer tornar a casa una història que durant dècades ha quedat dispersa i, sovint, en silenci. El film posa el focus en trajectòries personals sovint oblidades i incorpora un element clau: la tasca del responsable del crematori civil de Praga, que va arriscar la vida per preservar les cendres i els noms de milers de víctimes del nazisme. Un gest de resistència que permet, dècades després, identificar i dignificar persones que havien estat condemnades a desaparèixer sense rastre.
«És un deure històric», defensa l’historiador local Xavi Tort, encarregat de presentar l’acte. Compte, veí de Tous, simbolitza «totes aquelles persones que van perdre una guerra, es van veure obligades a marxar a l’exili i van acabar desapareixent en camps d’extermini nazis». El documental ajuda a entendre el què va haver de suportar en Domingo a partir de la història de cinc espanyols deportats que van coincidir en espai i temps amb el touenc i que durant anys la seva història ha quedat fora del relat institucional.
La vinculació amb el municipi pren forma a partir de la recerca impulsada des del mateix territori. Tort ha pogut reconstruir part del recorregut vital de Compte gràcies a testimonis com les cartes que enviava a la seva família. «Són un testimoni de totes les adversitats que va haver d’afrontar i deixen clar que la seva voluntat era tornar al poble que l’havia vist néixer», explica.
L’acte també vol obrir la porta a noves investigacions locals. «Encara hi ha històries per descobrir», apunta Tort, que recorda que al cementiri de Tous hi ha una fossa comuna pendent d’estudi i dignificació.
Després de la projecció, el públic podrà participar en un col·loqui, conduït per l’historiador Jordi Jiménez, que comptarà amb la veu d’Unai Eguia, protagonista del documental i una de les figures clau en la investigació que ha permès localitzar les restes de diversos deportats a Praga. Per a Eguia, portar Popel als pobles d’origen és imprescindible: «Cal tornar aquestes històries al lloc d’on van sortir. Si un poble no recorda les seves víctimes, no es pren consciència».
El documental es construeix com un relat en tres capes —les causes, el dolor de les famílies i els gestos de resistència— i posa també el focus en espais menys coneguts del sistema concentracionari nazi, com el mateix camp de Hradischko, on van ser deportats republicans espanyols en condicions extremes. «M’agradaria que la gent s’endugués alguna cosa al cor, però també a la consciència», afirma.
Perquè darrere de cada nom hi ha una vida truncada: «Una persona normal, un veí, algú que un dia va ser obligat a marxar i ja no va tornar». I és precisament aquesta proximitat la que dona sentit a una projecció com la de Tous.
La iniciativa s’emmarca en la voluntat dels Amics de Tous de promoure la memòria democràtica i la divulgació històrica. «Creiem que és important impulsar aquest tipus d’actes, especialment en el context actual», expliquen des de l’entitat, que també destaca el valor de fer-ho al cinema del poble, un espai «que la gent estima i sent com a propi».
Més enllà d’aquesta projecció, ja es treballa en nous actes vinculats a la memòria local, com la col·locació d’una Stolpersteine davant la casa natal de Domingo Compte.
