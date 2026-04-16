Vilanova del Camí celebra la Romeria de la Virgen de los Hitos amb una jornada plena de tradició extremenya
El Parc Fluvial serà l’escenari d’una festa amb gastronomia, música i memòria històrica de la comunitat d’Alcántara
Ruben Costa
El Parc Fluvial acollirà el pròxim 26 d’abril una nova edició de la Romeria de la Virgen de los Hitos, una cita ja consolidada que ret homenatge a la patrona de la localitat extremenya d’Alcántara. La jornada, impulsada per la Unión Cultural Extremeña Anoia, es presenta com un punt de trobada per mantenir vives les arrels i tradicions de la comunitat extremenya al territori.
Enguany, una de les novetats destacades serà la instal·lació d’una carpa amb una exposició fotogràfica que recordarà els primers anys dels veïns d’Alcántara a la comarca. Les imatges recullen escenes de la vida quotidiana, des dels inicis en la construcció de les seves llars fins a moments de convivència i celebració, amb l’objectiu de preservar la memòria col·lectiva.
La programació arrencarà a les 10 del matí amb un esmorzar popular que inclourà xocolata, cafè amb llet i dolços típics. Una hora més tard, els assistents podran degustar patateres amb pa i vi, un dels productes més representatius de la gastronomia extremenya. A les 12 del migdia tindrà lloc un dels actes centrals de la jornada, amb la sortida de la imatge de la verge des de l’església de Sant Hilari fins al Parc Fluvial. Un cop arribada, es celebrarà una missa en el seu honor, oficiada per mossèn Xavier Machacón i acompanyada musicalment pel grup El Sentir de una Tierra.
Després de l’acte religiós, la festa continuarà amb actuacions de jotes extremenyes a càrrec del mateix grup de l’entitat, abans del tradicional dinar de germanor. Ja a la tarda, a partir de les quatre, el programa inclourà diverses propostes artístiques, com actuacions de castanyoles, sevillanes i flamenc. Durant tot el dia, els assistents disposaran de servei de bar i podran adquirir els característics mocadors de “cien colores”, un element emblemàtic de la celebració. La romeria es consolida així com una jornada festiva i de convivència que combina cultura, tradició i comunitat.
