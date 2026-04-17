Detingut després d'una persecució per Igualada i de fer bolcar un cotxe dels Mossos

El cotxe de Mossos bolcat a la carretera de Valls de Santa Margarida de Montbui / IgualadaNews

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home de 34 anys, veí de l'Anoia, després d'una persecució en la qual un cotxe dels Mossos ha acabat bolcant en ple nucli urbà de Santa Margarida de Montbui. Els agents han pogut sortir del cotxe amb ferides de caràcter lleu i menys greu.

Segon ha publicat Igualadanews i han confirmat a Regió7 fonts dels Mossos d'Esquadra, tot ha començat quan dues patrulles de trànsit estaven fent un control d'alcoholèmia a la rotonda de la C-37 -el final de la Ronda Sud- al polígon de Montbui. A les 0.38 hores s'ha acostat una furgoneta, que després s'ha comprovat que era robada, que ha esquivat el control i ha fugit. Això ha originat una persecució pels carrers del poble en direcció al centre per la carretera de Valls, on la furgoneta ha envestit un cotxe patrulla, fent-lo bolcar i col·lidint també contra altres vehicles que hi havia aparcats. En aquest moment, el vehicle robat ha aconseguit escapar, però els agents tenien ja la matrícula i la descripció.

Això ha fet que durant tota la nit les patrulles de Mossos i de la Policia Local d'Igualada busquessin el fugat, i finalment l'han pogut localitzar als volts de les 8.30 hores del matí estacionat al carrer d'Itàlia del polígon les Comes d'Igualada. L'home es trobava encara dins la furgoneta i ha pogut ser detingut.

Notícies relacionades

L'home, amb múltiples antecedents, ha estat acusat de diversos delictes: conducció temerària, lesions, atemptat contra agent de l'autoritat, danys i robatori i furt d'ús de vehicle.

  1. Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
  2. Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
  3. L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
  4. Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
  5. El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
  6. ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
  7. El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
  8. Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble

Diego Ocampo recupera Louis Olinde i Dani Pérez per assaltar el Bilbao Arena

Diego Ocampo recupera Louis Olinde i Dani Pérez per assaltar el Bilbao Arena

Les bandes sonores tornaran al festival de Sant Fruitós per l’èxit de públic assolit

Les bandes sonores tornaran al festival de Sant Fruitós per l’èxit de públic assolit

La febre per les “coffee parties” aterren diumenge a Manresa amb una matinal amb DJ i cafè a l'Abismal

La febre per les “coffee parties” aterren diumenge a Manresa amb una matinal amb DJ i cafè a l'Abismal

Sánchez i Lula exhibeixen la seva aliança anti-Trump amb la firma de 15 acords: «Quan es produeixen retrocessos en democràcia, apareix el feixisme»

Sánchez i Lula exhibeixen la seva aliança anti-Trump amb la firma de 15 acords: «Quan es produeixen retrocessos en democràcia, apareix el feixisme»

El Covisa Manresa vol segellar la permanència a la pista del cuer

El Covisa Manresa vol segellar la permanència a la pista del cuer

Un estudio internacional concluye que la medicina basada en valor mejora la calidad asistencial y reduce el coste para el contribuyente

Un estudio internacional concluye que la medicina basada en valor mejora la calidad asistencial y reduce el coste para el contribuyente

Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca: fins quan es pot visitar?

Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca: fins quan es pot visitar?
Tracking Pixel Contents