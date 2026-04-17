Igualada acollirà una jornada reivindicativa pel Dia de la Visibilitat Lèsbica amb esport, cultura i festa

La jornada, impulsada per Orgull Anoia, tindrà lloc el 25 d’abril amb espais a l’Ateneu i a El Foment per fomentar la participació i la reivindicació

Bandera LGBT

Bandera LGBT / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’entitat Orgull Anoia ha presentat la programació del Dia de la Visibilitat Lèsbica, que se celebrarà el pròxim 25 d’abril a Igualada. Tot i que la data oficial és el 26 d’abril, la commemoració s’avança enguany per facilitar la participació i omplir la ciutat d’activitats culturals, esportives i reivindicatives.

La jornada es dividirà en dos espais principals. Al matí, les Pistes de l’Ateneu acolliran un espai FLINTA* destinat a dones, lesbianes, persones intersexuals, no-binàries, trans i agènere, amb un ambient esportiu i comunitari. A partir de les 11 del matí es durà a terme un torneig informal de bàsquet i futbol, obert a tothom i sense inscripció prèvia.

A la tarda i al vespre, l’activitat es traslladarà a El Foment, en un espai obert a tota la ciutadania amb una programació diversa. La tarda començarà amb un berenar popular amb xocolata i bollos, seguit d’un recital de poesia a càrrec de Criatures. Posteriorment, hi haurà slam poetry amb micro obert i un bingo amb espectacle drag.

La jornada es tancarà amb la Bollo Festa, a partir de les 23 hores, amb les sessions de les DJs Nedia i Dj Spinster.

Igualada acollirà una jornada reivindicativa pel Dia de la Visibilitat Lèsbica amb esport, cultura i festa

Igualada acollirà una jornada reivindicativa pel Dia de la Visibilitat Lèsbica amb esport, cultura i festa

"El cadàver de la Baells no serà el del teu llibre?"

"El cadàver de la Baells no serà el del teu llibre?"

Així ha estat l'inici de la marxa que enceta tres dies de protestes al Bages contra l’ICL

Així ha estat l'inici de la marxa que enceta tres dies de protestes al Bages contra l’ICL

El Baxi Manresa sub-22 tanca el curs amb una desfeta a casa contra el Casademont Saragossa (72-75)

El Baxi Manresa sub-22 tanca el curs amb una desfeta a casa contra el Casademont Saragossa (72-75)

Una nodrida marxa obre tres dies de protestes al Bages contra l’activitat d’ICL

Una nodrida marxa obre tres dies de protestes al Bages contra l’activitat d’ICL

Territori desenterra el vell projecte de fer una rotonda reivindicada a la Pobla de Claramunt

Territori desenterra el vell projecte de fer una rotonda reivindicada a la Pobla de Claramunt

Per què els astronautes d’Artemis II perden massa òssia i què significa per a la nostra salut

Per què els astronautes d’Artemis II perden massa òssia i què significa per a la nostra salut

La consellera Núria Parlon clou el segon Congrés de Càmpings de Catalunya a la Seu d’Urgell

La consellera Núria Parlon clou el segon Congrés de Càmpings de Catalunya a la Seu d’Urgell
