Igualada acollirà una jornada reivindicativa pel Dia de la Visibilitat Lèsbica amb esport, cultura i festa
La jornada, impulsada per Orgull Anoia, tindrà lloc el 25 d’abril amb espais a l’Ateneu i a El Foment per fomentar la participació i la reivindicació
Ruben Costa
L’entitat Orgull Anoia ha presentat la programació del Dia de la Visibilitat Lèsbica, que se celebrarà el pròxim 25 d’abril a Igualada. Tot i que la data oficial és el 26 d’abril, la commemoració s’avança enguany per facilitar la participació i omplir la ciutat d’activitats culturals, esportives i reivindicatives.
La jornada es dividirà en dos espais principals. Al matí, les Pistes de l’Ateneu acolliran un espai FLINTA* destinat a dones, lesbianes, persones intersexuals, no-binàries, trans i agènere, amb un ambient esportiu i comunitari. A partir de les 11 del matí es durà a terme un torneig informal de bàsquet i futbol, obert a tothom i sense inscripció prèvia.
A la tarda i al vespre, l’activitat es traslladarà a El Foment, en un espai obert a tota la ciutadania amb una programació diversa. La tarda començarà amb un berenar popular amb xocolata i bollos, seguit d’un recital de poesia a càrrec de Criatures. Posteriorment, hi haurà slam poetry amb micro obert i un bingo amb espectacle drag.
La jornada es tancarà amb la Bollo Festa, a partir de les 23 hores, amb les sessions de les DJs Nedia i Dj Spinster.
