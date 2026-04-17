Territori desenterra el vell projecte de fer una rotonda reivindicada a la Pobla de Claramunt
La nova obra afecta la relació de trànsit de la població amb la carretera C-244, l'accés al polígon Plans d'Arau, que ja s'havia redactat el 2016
El departament de Territori de la Generalitat s'ha compromès amb l’alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, a revisar el projecte de construcció d'una rotonda a la carretera C-244, a l'accés a la població. Per Marbras es tracta d'un punt conflictiu: l’accés i la sortida al polígon industrial Plans d’Arau. Aquesta és una reivindicació històrica, tant del municipi com de l’Associació de Polígons Plans d’Arau i de la Unió Empresarial de l’Anoia. La petició està avalada per una moció aprovada per unanimitat en el Ple municipal al gener i que compta amb el suport del Consell Comarcal.
Es tracta d’un punt amb elevada intensitat de trànsit i amb problemes de seguretat, segons fonts municipals, on conflueixen vehicles provinents de diversos municipis de l’entorn i del mateix polígon industrial. L’actual configuració, amb una sortida amb poca visibilitat per un revolt i un canvi de rasant, i vehicles que circulen amb força velocitat, comporta un risc important d’accidents.
Aquesta setmana, l'alcalde ha estat parlant amb Territori sobre aquesta rotonda. El Departament, segons ha explicat l'Ajuntament, es va comprometre a recuperar el projecte executiu redactat l’any 2016, actualitzar-lo d’acord amb la normativa vigent i els costos actuals, i estudiar les vies per fer-lo realitat. A la reunió hi va assistir el director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, David Prat, Lídia Vilaseca, presidenta de l’Associació dels Polígons Plans d’Arau, Joan Mateu, president de la Unió Empresarial de l’Anoia, i Carla Suárez, consellera de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia, en una mostra de treball conjunt del territori per defensar demandes compartides.
D’altra banda, l’Ajuntament va aprofitar la trobada per exposar altres temes pendents per al municipi. D’una banda, es va demanar agilitzar la resolució dels expedients d’expropiacions temporals derivades de les obres de la C-15 executades l’any 2022, ja que encara hi ha propietaris afectats amb tràmits oberts. Temes que han quedat sobre la taula del director general perquè es puguin revisar i desencallar.
També es va abordar la possibilitat d’implantar mesures per reduir la velocitat del trànsit a la C-244 en el tram de nucli urbà de la Pobla. En aquest sentit, el Departament va confirmar un canvi en la normativa interna que permetria incorporar elements com plataformes elevades o passos sobrealçats en vies amb un volum de trànsit elevat, una opció fins ara descartada.
"Aquesta novetat obre la porta al projecte de millora de l’espai central del municipi que està desenvolupant el consistori, que inclou l’adequació de l’entorn entre la plaça de l’Ajuntament i la zona dels jardinets, amb actuacions per afavorir la seguretat i la convivència entre vehicles i vianants", segons han explicat les mateixes fonts.
L’alcalde, Antoni Mabras, explica després de la trobada que “hem aconseguit que una reivindicació clau com la rotonda torni a estar sobre la taula, amb el compromís d’actualitzar el projecte. És un pas important per a la seguretat i el desenvolupament del nostre municipi. També valorem positivament els avenços en les altres qüestions que feia temps que treballàvem”.
