Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Protesta contra ICLPlanta biogàs a Sant FruitósPlans cap de setmanaCoffee partySopar AlthaiaRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

El Consell de l’Anoia assoleix un 100% de transparència en l’avaluació del projecte Infoparticipa 2025

Aquesta avaluació té en compte aspectes com la claredat, l'accessibilitat i la rendició de comptes dels webs de les administracions públiques

Regió7

Manresa

El Consell Comarcal de l’Anoia ha assolit una fita destacada en matèria de bon govern: el 100% de transparència en l’avaluació Infoparticipa 2025, un projecte impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona que analitza la transparència i la qualitat de la informació dels webs de les administracions públiques. Aquesta avaluació té en compte aspectes com la claredat, l’accessibilitat i la rendició de comptes, a partir d’indicadors objectius i verificables. La transparència implica obrir les portes i finestres de l’administració. També comporta facilitar l’accés a la informació i retre comptes amb rigor, honestedat i responsabilitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents