Ferit un ciclista en una caiguda a Vilanova del Camí
L'home presentava una ferida a la cama
Un ciclista ha resultat ferit aquest matí de dissabte a Vilanova del Camí després de patir una caiguda en una zona forestal. Els fets han tingut lloc cap a les 8.53 hores a l’entorn de la Font Trobada.
Segons les primeres informacions, es tracta d’un home que es trobava conscient però presentava una ferida oberta a la cama. Donada la dificultat d’accés al punt on es trobava, s’hi ha desplaçat una dotació terrestre 4x4 dels Bombers.
En total, hi han treballat dues dotacions de Bombers, que han assistit el ferit i l’han evacuat fins al punt on esperava una ambulància. Posteriorment, el ciclista ha estat traslladat a l’hospital per rebre atenció mèdica.
