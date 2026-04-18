Un grup de voluntaris de l'Alta Segarra treballa per recuperar 27 varietats de ceps que s'han trobat els darrers anys
En un treball conjunt amb l'INCAVI s'ha creat una vinya amb els brots recuperats que s'han empeltat aquest mes d'abril en ceps americans
L'Alta Segarra treballa per recuperar 27 varietats de ceps que s'han trobat els darrers anys. L'anomenat projecte de Vinyes Antigues de l’Alta Segarra ha fet un pas més aquest any amb l'empelt de 27 de les varietats antigues estudiades fins ara sobre els ceps americans (peus) que vam plantar ara fa dos anys, en l'espai que es coneix com a Vinya Museu del Padró, situada al nucli de Conill del municipi de Pujalt (Anoia). "És el pas definitiu, en paraules d'un dels seus impulsors, Pere Tardà, cap a la recuperació d'aquestes varietats que havien quedat abandonades durant anys perquè els pagesos de la zona havien abandonat la producció de vi".
En els darrers anys, voluntaris de l'entorn de Pujalt han dut a terme un treball de camp localitzant i documentant ceps supervivents de les Vinyes Antigues de l’Alta Segarra, donant com a resultat, fins ara, un centenar d’ubicacions i un inventari de més de 250 ceps antics, després de nombroses anàlisis genètiques, que ha realitzat l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). De les mostres extretes dels ceps per determinar-ne la varietat, s'ha fet la identificació d’una trentena de varietats antigues diferents. Per arribar a aquesta xifra s'han fet més de 100 analítiques.
Ara s'ha fet un pas endavant en aquest procés de recuperació. El divendres 10 d'abril es van empeltar 27 de les varietats antigues estudiades sobre els ceps americans (peus) que s'havien plantat ara fa dos anys, a la zona que des d'un primer moment, els seus impulsors van anomenar la Vinya Museu del Padró, situada al nucli de Conill, del municipi de Pujalt.
Actualment, a la Vinya Museu hi ha 27 illes amb 9 ceps cada illa. Cada illa de 9 ceps ha rebut 9 empelts d’un sol cep antic dels identificats i conservats, que "permetran la multiplicació del cep originari i la preservació genètica d’aquest importantíssim patrimoni vitivinícola, cultural i patrimonial que nosaltres anomenem Arqueologia Verda", explica Tardà.
Aquest treball s’ha fet amb la participació de nombrosos voluntaris, d’arreu de Catalunya, que van viure l’experiència i l’aprenentatge de la feina d’empeltar ceps i van conèixer de primera mà el projecte de les Vinyes Antigues de l’Alta Segarra.
"La participació dels tècnics de l’INCAVI va ser fonamental a l’hora de preparar les agulles dels empelts, assessorar i convidar els empeltadors especialitzats que, mentre empeltaven, oferien classes magistrals sobre la seva feina i la tècnica emprada", explica Tardà, que afegeix que "ara cal esperar la brotada dels empelts començant aquesta nova etapa que ha de permetre visualitzar i estudiar totes aquestes varietats històriques i antigues en una sola vinya, la Vinya Museu del Pedró".
