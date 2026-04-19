La Mostra Igualada tanca la 37a edició amb 14.600 espectadors en els 41 espectacles de carrer i de sala
La cita reuneix prop d'un miler de professionals catalans, espanyols i internacionals, d'Europa, la Xina o Mèxic
Nico Tomás (ACN)
La Mostra Igualada tanca la 37a edició amb 14.600 espectadors que han assistit als 41 espectacles de carrer i de sala. Durant quatre dies, s'han reunit més d'un miler de professionals de 417 entitats del sector, una vintena d'internacionals, provinents de la Unió Euro-pea, Xina o Mèxic. En declaracions a l'ACN, el director de la fira d'arts escèniques, Joan Arqué, assegura que ha "copsat un sentit general molt positiu pel que fa a la programació i la vivència, tant per a la gent de la ciutat com per al programador internacional". La jornada de clausura ha comptat amb actuacions de circ com CLAM, de la companyia Fèmut, o 'Fe de rutes', del clown Toti Toronell. El teló baixa al vespre amb l'espectacle 'Xiulaland', de la companyia 'Xiula'.
L'edició d'enguany s'ha celebrat del dijous 16 al diumenge 19 d'abril, amb una programació diversa i transversal per a tots els públics. S'han realitzat 114 funcions a càrrec de 39 companyies: 27 de Catalunya, 8 d'estatals i 4 d'internacionals (Itàlia, Bèlgica, Canadà i Uruguai). S'hi ha aplegat fins a 14.600 espectadors, dels quals 7.400 als espectacles de sala i 7.400 als de carrer.
Després d'un balanç molt positiu del seu primer any com a director artístic de Mostra Igualada, Joan Arqué es proposa "iguala la sensació" en pròximes edicions. "Les dades i la programació poder ser més o menys relatius. La sensació d'una vivència general tan comuna és el que voldria igualar", afirma. També es proposa créixer en programació i ajudar el sector.
El director artístic reivindica les arts escèniques al carrer, que no sigui exclusiu de festivals i fires. "Hem de tornar a ocupar els carrers, fer que les arts es converteixin en una cosa popular que va més enllà de la tradició i el folklore".
Pel que fa a la sala, Joan Arqué afirma que estan molt satisfets amb la rebuda que tenen. "Ens valida aquesta programació, aquesta línia i aquest diàleg constant que volem mantenir amb el sector, tant en l'àmbit autonòmic, estatal i internacional", conclou.
Més de 1.034 professionals
D'altra banda, la Mostra PRO Catalan Arts ha reunit 1.034 professionals de 417 entitats del sector de les arts escèniques. D'aquestes, 345 han estat catalanes, 44 de l'Estat i 28 internacionals. Han arribat de Finlàndia, Bèlgica, Turquia, Països Baixos, Canadà, Portugal, Dinamarca, Lituània, Itàlia, Regne Unit, Irlanda, la Xina, França, Croàcia, Alemanya i Mèxic.
L'activitat professional s'ha concentrat a La Llotja, on s'han organitzat una desena d'activitats per a afavorir el contacte entre els artistes i els programadors, consolidar les programacions familiars i facilitar l'accés a circuits estatals i internacionals.
