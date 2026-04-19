Memòria històrica
Tous omple el cinema per rescatar històries silenciades del nazisme
La projecció de ‘Popel’ serveix per reivindicar la figura del touenc Domingo Compte i la memòria dels deportats republicans
Miti Vendrell Domènech
Sant Martí de Tous va viure aquest dissabte a la tarda una intensa jornada de memòria històrica amb la projecció del documental Popel, una proposta que va omplir el cinema del municipi i va convertir l’espai en un punt de trobada entre passat i present. L’acte, emmarcat en la iniciativa Cinema per la memòria, va servir per reivindicar la memòria dels deportats republicans i, especialment, la figura del touenc Domingo Compte Marimón.
La projecció, dirigida pel realitzador Oier Plaza, va anar molt més enllà del fet cinematogràfic. El públic assistent va seguir amb emoció un relat que connecta històries personals truncades amb la recerca contemporània i que recupera la memòria dels deportats espanyols al camp de concentració de Hradischko. En aquest context, l’acte va servir també per reivindicar la figura de Domingo Compte, veí de Tous, com a símbol de tants homes i dones que van ser forçats a l’exili i van acabar desapareixent en camps nazis.
L’acte va comptar amb la participació de l’historiador local Xavi Tort, que va contextualitzar la figura de Compte i la seva vinculació amb Tous. A través de la seva recerca —amb documents i cartes enviades a la família— s’ha pogut reconstruir part d’un itinerari vital marcat per la guerra, l’exili i la deportació. “És un deure històric”, va defensar Tort, tot remarcant que encara hi ha episodis per descobrir i dignificar.
Després de la projecció, el col·loqui va permetre aprofundir en el contingut del documental i en la investigació que l’ha fet possible. Conduït per l’historiador Jordi Jiménez, el debat va comptar amb la presència d’Unai Eguia, una de les figures clau en la localització de restes de deportats a Praga i protagonista del film. Eguia va reivindicar la importància de portar aquestes històries als seus llocs d’origen: “Si un poble no recorda les seves víctimes, no es pren consciència”.
El documental, construït en diferents capes —les causes històriques, el dolor de les famílies i els gestos de resistència—, també fa valdre figures com la del responsable del crematori civil de Praga, que va preservar noms i cendres de milers de víctimes. Un gest que, dècades després, permet continuar identificant persones condemnades a desaparèixer.
La jornada va estar marcada per l’emoció i la reflexió col·lectiva. Tal com van destacar des de l’organització, l’entitat Amics de Tous, actes com aquest reforcen la necessitat de mantenir viva la memòria democràtica des de l’àmbit local. El cinema del poble, ple per a l’ocasió, es va convertir així en un espai compartit de record i consciència.
Malgrat els avenços en la investigació, la història de Domingo Compte continua oberta. Encara no s’han pogut localitzar les seves restes, i les hipòtesis sobre el seu destí final es mantenen sense confirmació. La recerca continua. I també la voluntat de no oblidar.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cinc detinguts, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Un adolescent de la Catalunya central buida els comptes de la família en webs de pornografia
- Un miler de persones, segons l'organització, ha dormit al campament de la protesta contra ICL
- Un sabotatge a la via del tren de Súria fa anul·lar la sortida dels combois en direcció al Port de Barcelona