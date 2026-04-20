La Brillante de Castellolí acollirà aquest diumenge el lliurament dels Jocs Florals i la presentació d’un recull històric de postals

L'acte se celebrarà aquest diumenge 27 d'abril a La Brillante de Castellolí, on es lliuraran els premis literaris i es donarà a conèixer l’obra de Rafel Miret i Montserrat Costa

El municipi de Castellolí es prepara per viure una jornada de gran intensitat cultural aquest diumenge, 27 d’abril. En el marc de les celebracions de Sant Jordi, l’espai de La Brillante serà l’escenari d’un doble esdeveniment, primer serà el lliurament dels Premis dels Jocs Florals i a continuació, la presentació del llibre "Postals de Castellolí 1923–2005".

L’activitat s’iniciarà a les 11:00 h amb el tradicional lliurament de premis dels Jocs Florals. Aquest certamen, que ja és un referent de la creativitat local, premiarà les millors composicions en les categories de Primera Infància, Infantil, Juvenil i Adult, posant en valor el talent dels veïns de totes les edats. El plat fort de la jornada arribarà a continuació amb la presentació oficial del llibre “Postals de Castellolí 1923–2005”. L’obra és fruit del treball de recerca de Rafel Miret Jorba i Montserrat Costa Castelltort, que han aconseguit reunir quatre col·leccions de postals històriques que abasten un període de més de vuitanta anys.

