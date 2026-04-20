Els Moixiganguers d’Igualada estrenen el tres de vuit a Mataró malgrat una caiguda inicial
La colla morada es refà d'un intent fallit de quatre de vuit i completa el seu primer castell de vuit de la temporada a una setmana de la seva Diada d'aniversari
Ruben Costa
Els Moixiganguers d’Igualada van viure una jornada d'emocions contrastades aquest diumenge al matí durant la Diada del local dels Capgrossos de Mataró. La colla igualadina, que compartia plaça amb els amfitrions, els Castellers de Sabadell i la Colla Jove de Barcelona, va aconseguir el gran objectiu de la jornada en descarregar el primer tres de vuit de l'any. Aquesta estrena arriba en un moment clau del calendari casteller, just una setmana abans de la celebració del seu 31è aniversari, on la colla preveu seguir augmentant el nivell de les seves construccions.
L'actuació no va començar de la millor manera per als interessos dels morats, ja que en la primera ronda el seu intent de quatre de vuit va cedir just quan es col·locava l’acotxadora. Malgrat aquest contratemps inicial, que va coincidir amb els descarregaments del carro gros per part de Saballuts i la Jove de Barcelona, els Moixiganguers van saber refer-se ràpidament. En la segona ronda, la colla va recuperar la confiança amb una torre de set impecable, mentre els Capgrossos de Mataró completaven el quatre de vuit i la resta de colles optaven per estructures de la gamma de set.
La progressió de la diada va portar els igualadins a descarregar el cinc de set en tercera ronda, una estructura que va ser la tònica general de la jornada a la capital del Maresme. Tanmateix, amb un castell pendent a causa de la caiguda inicial, els morats van decidir mantenir la seva ambició i afrontar el tres de vuit en una quarta ronda suplementària. El castell es va completar amb èxit, segellant així la primera estructura de vuit pisos de la temporada per a la formació anoienca i demostrant una gran capacitat de reacció davant les adversitats.
Per cloure la jornada, els Moixiganguers van acomiadar-se de Mataró amb un vano de cinc, el mateix pilar que van oferir els Castellers de Sabadell. Amb els deures fets, la colla encara ara una setmana d'activitat intensa per commemorar els seus trenta-un anys d'història. La cita central tindrà lloc el proper diumenge a les 12 del migdia a la plaça de Pius XII d’Igualada, on actuaran acompanyats dels Capgrossos de Mataró, els Nens del Vendrell i els Castellers de Lleida en una jornada que promet emocions fortes.
