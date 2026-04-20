Igualada acollirà l'exposició ‘Finite Jest’ d’Arnau Pineda a la sala municipal La Sala
La mostra, que s'inaugura el 30 d'abril, és el projecte resultant del premi Igual’ART 2025-26 que l'artista va rebre per la seva capacitat d'innovació pictòrica
Ruben Costa
L’artista igualadí Arnau Pineda presentarà el seu darrer projecte creatiu, titulat "Finite Jest", a La Sala, la sala municipal d’exposicions d’Igualada, en un acte d'inauguració que tindrà lloc el dijous 30 d’abril a les 19:00 hores. Aquesta proposta expositiva es podrà visitar fins al diumenge 17 de maig i representa la culminació del treball realitzat a partir del premi Igual’ART 2025-26. Aquest guardó li va ser concedit per la seva anterior proposta, "Cross Series", una sèrie pictòrica que l'autor va estar gestant durant dos anys i que ja s'havia exhibit prèviament a Barcelona i a la capital de l’Anoia.
Amb el suport d’aquest premi a la creació artística, Pineda ha desenvolupat una proposta que busca la síntesi entre l’escultura i la pintura per oferir una nova profunditat al seu univers creatiu. Mentre que el seu treball precedent se centrava en pintures a l’oli amb múltiples capes d’aglutinants per generar volums i textures, "Finite Jest" pretén desconstruir la imatge original per articular un relat al·legòric. L'autor defineix aquesta nova etapa com una reflexió sobre la metafísica de l’espai compartit a través de l’ús de materials diversos, buscant un equilibri entre la pintura figurativa i l’abstracta.
La trajectòria d’Arnau Pineda ha estat marcada recentment per exposicions individuals a la Universitat de Barcelona i a l’Espai Cub del Museu de la Pell d’Igualada, on va presentar obres creades específicament per a l'entorn expositiu. El seu treball, que s’ha mostrat també en col·lectives a Catalunya i Alemanya, ha rebut valoracions positives de pintors consolidats com l’asturià Hugo Fontela o l’igualadí Joan Saló. Actualment, l'artista ha consolidat la seva presència digital amb l'estrena del seu web oficial, on recull l'evolució de la seva línia artística. L’exposició, organitzada pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, va rebre el vistiplau d’un jurat format per representants de l'escola municipal d'art La Gaspar, professionals del disseny i responsables tècnics i polítics de l'àrea de cultura. El jurat va destacar especialment el talent jove de Pineda i el procés de maduració del seu projecte, considerant que la seva obra actua com un motor i un estímul per a la creació artística local a la ciutat.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut