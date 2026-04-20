L’Ajuntament de Jorba transformarà el camp de futbol municipal amb la instal·lació de gespa artificial
El projecte, pressupostat en 392.541 euros, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i permetrà modernitzar l’equipament per als equips masculí i femení
Ruben Costa
L’Ajuntament de Jorba ha confirmat que durà a terme la transformació del camp de futbol municipal amb la instal·lació de gespa artificial, una actuació que suposarà un salt qualitatiu en les instal·lacions esportives del municipi. El projecte, que té com a objectiu principal fomentar la pràctica de l’esport i millorar les condicions actuals dels usuaris, serà possible gràcies a una important subvenció de la Diputació de Barcelona de 292.541,77 euros. Aquesta aportació finançarà la major part de l'obra, la qual té un cost total estimat que puja als 392.541,77 euros.
L’actuació consistirà en una remodelació integral de l’actual camp de terra per convertir-lo en un equipament modern i funcional. Les obres inclouen, a més de la col·locació de la gespa artificial, la implantació de nous sistemes de drenatge, una xarxa de reg actualitzada i l’adequació general del terreny de joc. Amb aquestes millores, es preveu que els equips locals puguin entrenar i competir en condicions òptimes durant tot l'any, superant així les limitacions que presenta la superfície actual davant les inclemències meteorològiques.
En l’actualitat, Jorba disposa de dos equips de futbol, un de masculí i un de femení, i el consistori vol garantir amb aquesta inversió la seva continuïtat i creixement futur. El nou camp també pretén ser un estímul per promoure l’esport entre els infants i joves de la vila, evitant que les famílies s’hagin de desplaçar a altres municipis per practicar aquesta disciplina. D’aquesta manera, l’ajuntament remarca que la infraestructura facilitarà la conciliació familiar i, alhora, esdevindrà un pol d'atracció per a nous equips i activitats esportives de la comarca de l’Anoia. Amb aquesta iniciativa, el govern municipal reafirma la seva aposta per un model de poble actiu i cohesionat a través de la millora dels serveis públics.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut