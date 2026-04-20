L’Anoia impulsa ‘L’Essencial’, una xarxa de comerç rural per garantir els serveis bàsics als petits municipis
El Consell Comarcal presenta als ajuntaments una estratègia de coordinació i suport tècnic per frenar la pèrdua de negocis i fomentar el relleu generacional al territori
Ruben Costa
El Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat oficialment als ajuntaments de la comarca L’Essencial, la nova Xarxa de Comerç Rural, una iniciativa dissenyada per reforçar, visibilitzar i garantir la continuïtat dels serveis comercials bàsics en l’entorn rural. Aquesta proposta neix com a resposta directa a una diagnosi elaborada l’any 2023, la qual va alertar de la situació fràgil i desigual que viu el petit comerç als municipis anoiencs. L’estudi va posar de manifest una pèrdua progressiva de serveis essencials, dificultats crítiques en el relleu generacional dels negocis i l’absència d’una estratègia coordinada per fer front a aquests reptes.
A partir d'aquesta anàlisi, el projecte s'ha marcat dos grans objectius prioritaris. D’una banda, es pretén garantir l'accés al comerç com un servei de caràcter bàsic en aquells nuclis on actualment és inexistent. De l’altra, la xarxa treballarà per contribuir a la viabilitat i supervivència dels comerços que encara es mantenen actius però que es troben en una situació de vulnerabilitat. Durant la presentació, es va destacar que l'estratègia s'ha definit després de diverses proves pilot realitzades durant el 2024, unes experiències que van confirmar la urgència de crear una estructura estable de suport tècnic i coordinació comarcal.
En el seu funcionament pràctic, L’Essencial es configura com un espai de treball compartit entre els ajuntaments de municipis de menys de 5.000 habitants. La xarxa oferirà als consistoris adherits suport tècnic especialitzat, acompanyament en projectes emprenedors i l’elaboració de metodologies per facilitar el traspàs de negocis. L'objectiu final és generar eines compartides que facilitin l'intercanvi d'experiències i reforcin la cohesió territorial i econòmica de l'Anoia a través de campanyes de visibilització conjuntes.
Per formar part d'aquest projecte, els ajuntaments interessats han de formalitzar la seva entrada mitjançant una carta d’adhesió que comporta el compromís de col·laborar activament en l’estratègia comuna. Des del Consell Comarcal s'ha fet una crida als municipis rurals per sumar-se a aquesta iniciativa, recordant que el comerç és un element clau de cohesió social que garanteix la qualitat de vida dels veïns i dinamitza la vida quotidiana dels pobles més petits de la comarca.
