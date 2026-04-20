Noa Parra, de La Gaspar a la MONAD Gallery de Barcelona: «És un pas molt important per al meu futur»
La jove creadora de l’Anoia exposarà dues fotografies en una mostra internacional vinculada a Barcelona
La jove dissenyadora i fotògrafa Noa Parra Hidalgo, alumna de La Gaspar d’Igualada, farà un pas destacat en la seva trajectòria artística amb la seva participació en una exposició internacional a la MONAD Gallery de Barcelona, prevista per al 22 d’abril.
Parra va enviar la seva proposta abans de Nadal, sense imaginar el recorregut que tindria. La resposta va arribar al febrer, en un moment tant quotidià com inesperat: “Estava al tren, tornant cap a casa, i estava sola… no tenia amb qui comentar-ho. Va ser molt fort perquè no m’ho esperava”, explica.
La convocatòria, impulsada per Monad Agency, reunia creadors de perfils, edats i disciplines diverses amb un únic requisit: presentar una peça vinculada a Barcelona. En el cas de Parra, el projecte es concreta en dues fotografies en format vertical centrades en la vida dels carrers.
“La meva proposta està centrada en l’essència dels carrers de Barcelona: l’art local, la música de carrer, el que es queda i el que marxa amb el turisme”, detalla. Una mirada que connecta amb el seu estil, marcat per l’observació i la sensibilitat. “M’agrada fotografiar coses que a mi em criden l’atenció i que potser la gent no es fixaria. Donar-los importància... romantitzar la vida”, resumeix.
Aquesta manera de mirar el món s’ha anat construint també des de l’entorn formatiu de La Gaspar, on assegura que ha rebut un fort suport. “Els professors estaven molt contents”, explica.
Més enllà d’aquesta exposició, Parra té clar cap a on vol dirigir el seu futur creatiu. La fotografia és el seu llenguatge principal, però amb una mirada molt concreta: “M’agradaria dedicar-m’hi dins la indústria musical, fent fotos de concerts, portades de discos o disseny relacionat amb la música”. Una passió que li ve de lluny: “La música sempre ha estat molt present a la meva vida, forma part del meu entorn”.
La participació en aquesta mostra suposa també una porta oberta a noves oportunitats: “Per a mi és molt important poder mostrar el meu art i el meu punt de vista en aquest context. És una oportunitat que pot obrir moltes portes”, destaca.
‘Love Letters to Barcelona’
L’exposició s’emmarca dins el projecte Barcelona Photo Exhibition de Monad Agency, una iniciativa que busca fer valdre el talent emergent a través de mirades personals sobre la ciutat. En aquesta edició, sota el concepte “Love Letters to Barcelona”, els artistes han estat convidats a construir una interpretació pròpia de Barcelona des de l’experiència personal.
La mostra tindrà lloc el 22 d’abril, de 19 a 21 h, a la MONAD Gallery (carrer del Parlament, 47, Barcelona). L’entrada és gratuïta amb reserva prèvia.
Monad Agency, amb seu als Estats Units i experiència en projectes amb grans marques internacionals, impulsa iniciatives que connecten art, disseny i cultura amb l’objectiu de donar visibilitat a nous creadors i generar espais de trobada entre artistes i comunitat.
Amb dues fotografies en format vertical de 40 centímetres, Noa Parra porta a una galeria internacional una mirada íntima i personal sobre Barcelona i projecta, des de l’Anoia, una nova generació de creadors amb veu pròpia.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys