Arriba la quarta edició de Festa’l Riu, la iniciativa de sensibilització ambiental a la Conca d’Òdena
La llera del riu Anoia rep aquest diumenge 26 d’abril activitats culturals, educatives i reivindicatives; per reconnectar la ciutadania amb el riu Anoia
Regió7
L’esdeveniment, Festa’l Riu, torna amb la seva quarta edició. Sota el lema ‘Per un riu Anoia net i viu’, la llera del riu Anoia (Molí de l’Abadia) s’omplirà de vida i bon ambient. L’acte, pensat per a totes les edats, oferirà més de quaranta activitats repartides en cinc itineraris: entreteniment, divulgació, benestar, gastronomia i art al llarg de la jornada.
Festa’l Riu, després de tres edicions, es consolida com una de les principals iniciatives ciutadanes de sensibilització ambiental a la Conca d’Òdena. La proposta reivindicativa, per gaudir del territori, tindrà lloc el diumenge 26 d’abril a partir de les 8 h de matí fins a les 17 h del vespre.
Un dels moments més destacats del dia serà el dinar popular, on s’oferirà una deliciosa paella per compartir en bona companyia, reforçant l’esperit festiu i comunitari de la jornada.
Concretament, en els cinc itineraris mencionats, la tipologia d’activitats de cada un seran: En el de benestar, activitats per cuidar-se i millorar la salut; l'itinerari divulgatiu, amb activitats per conèixer la fauna, flora i ecologia del riu; l'itinerari d'art, amb activitats creatives de diverses disciplines, com pintura, dansa o música; l'itinerari entreteniment, amb activitats com tallers, conta-contes i espais de joc, per a totes les edats; i un últim itinerari gastronòmic que inclou les activitats com l'esmorzar o el dinar.
Moltes de les activitats organitzades necessiten inscripció prèvia per poder-hi participar. L'enllaç de les inscripcions és el següent: https://ja.cat/vk9y0
