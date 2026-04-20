Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Arriba la quarta edició de Festa’l Riu, la iniciativa de sensibilització ambiental a la Conca d’Òdena

La llera del riu Anoia rep aquest diumenge 26 d’abril activitats culturals, educatives i reivindicatives; per reconnectar la ciutadania amb el riu Anoia

Quarta edició festa'l riu

Quarta edició festa'l riu / Anoia pel clima

Regió7

L’esdeveniment, Festa’l Riu, torna amb la seva quarta edició. Sota el lema ‘Per un riu Anoia net i viu’, la llera del riu Anoia (Molí de l’Abadia) s’omplirà de vida i bon ambient. L’acte, pensat per a totes les edats, oferirà més de quaranta activitats repartides en cinc itineraris: entreteniment, divulgació, benestar, gastronomia i art al llarg de la jornada.

Festa’l Riu, després de tres edicions, es consolida com una de les principals iniciatives ciutadanes de sensibilització ambiental a la Conca d’Òdena. La proposta reivindicativa, per gaudir del territori, tindrà lloc el diumenge 26 d’abril a partir de les 8 h de matí fins a les 17 h del vespre.

Un dels moments més destacats del dia serà el dinar popular, on s’oferirà una deliciosa paella per compartir en bona companyia, reforçant l’esperit festiu i comunitari de la jornada.

Concretament, en els cinc itineraris mencionats, la tipologia d’activitats de cada un seran: En el de benestar, activitats per cuidar-se i millorar la salut; l'itinerari divulgatiu, amb activitats per conèixer la fauna, flora i ecologia del riu; l'itinerari d'art, amb activitats creatives de diverses disciplines, com pintura, dansa o música; l'itinerari entreteniment, amb activitats com tallers, conta-contes i espais de joc, per a totes les edats; i un últim itinerari gastronòmic que inclou les activitats com l'esmorzar o el dinar. 

Moltes de les activitats organitzades necessiten inscripció prèvia per poder-hi participar. L'enllaç de les inscripcions és el següent: https://ja.cat/vk9y0

Cartell Festa'l Riu

Cartell Festa'l Riu / Anoia pel clima

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
La 9a Fira de l'Ocupació del Bages aplegarà 25 empreses

El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada

Dues fotografies d'una jove de l'Anoia, a la MONAD Gallery de Barcelona: «És un pas molt important per al meu futur»

