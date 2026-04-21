Capellades recupera la iniciativa "Roses contra l’Oblit" per apropar la Diada a les persones amb dependència
La proposta, que compleix deu anys de recorregut al municipi, tornarà a comptar amb la participació d'alumnes de l'institut per visitar els veïns amb mobilitat reduïda
Ruben Costa
Aquest Sant Jordi la festivitat tornarà a arribar a tots els racons de Capellades amb una nova edició de la iniciativa "Roses contra l’Oblit". Aquesta proposta, que va arrencar a Capellades l’any 2016, arriba ara al seu desè aniversari consolidada com una de les accions socials més emotives i significatives de la Diada, amb l'objectiu de combatre l'aïllament i la soledat.
El projecte se centra a visitar els domicilis de les persones en situació de dependència o amb poca mobilitat que no poden desplaçar-se al centre per gaudir de les parades de llibres i flors. D’aquesta manera, l'Ajuntament busca que cap veí se senti exclòs i que tothom pugui sentir-se part de la Diada de Sant Jordi malgrat les seves limitacions físiques.
Com és tradició, els regidors de l’equip de govern seran els encarregats de portar la rosa, però no ho faran sols. Els representants municipals aniran acompanyats d’alumnes de l’Institut de Capellades, fomentant així un intercanvi generacional que enriqueix l'experiència. Segons s'ha comprovat en edicions anteriors, la presència dels joves augmenta notablement la satisfacció dels usuaris i de les seves famílies, convertint el lliurament de la rosa en un moment de convivència i caliu humà.
