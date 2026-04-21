Detingut un menor a Igualada després de participar en una baralla entre grups
En identificar els participants, els agents van detenir el jove de 17 anys per robatori amb violència
Manresa
La Policia Local d'Igualada i els Mossos d'Esquadra van intervenir aquest dilluns per aturar una baralla que s'estava produint entre dos grups de joves al migdia a la rambla de Sant Isidre.
En total hi havia una vintena de joves i quan es va aconseguir pacificar la situació, els agents van procedir a identificar alguns dels participants. En aquest procés va quedar detingut un menor de 17 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.
