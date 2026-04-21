El Govern lliura la Creu de Sant Jordi a la Capella Santa Maria de Puigcerdà, als Pastorets de Calaf i a Enric Morist
El president Illa destaca en l'acte el compromís social dels premiats en un país que vol que sigui igual en drets per a tothom
Enric Badia / ACN
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció que atorga el Govern de Catalunya a la Capella Santa Maria de Puigcerdà, els Pastorets de Calaf i el líder social anoienc Enric Morist, en aquest darrer cas a títol pòstum. L'acte de concessió s'ha dut a terme al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Illa ha destacat que “amb les Creus de Sant Jordi volem reconèixer els qui donen veu a les persones que massa sovint no en tenen”. La capella ceretana ha tingut doble protagonisme perquè ha rebut la distinció i, al final de l'acte ha interpretat, al costat de la coral Flors d’Urgell, l'Himne nacional de Catalunya.
En un acte solemne, el Govern ha reconegut enguany 20 persones i 10 entitats per la seva trajectòria i aportació a la societat catalana. Durant la seva intervenció, el cap de l’Executiu ha felicitat les persones distingides, de les quals ha destacat que “el vostre exemple ens omple d’orgull i, sobre tot, ens dona quelcom que no té preu: confiança en el nostre futur”.
“A Catalunya ens guia una màxima moral irrenunciable: totes les persones que viuen i treballen a casa nostra mereixen la mateixa dignitat, els mateixos drets i oportunitats”, ha subratllat el cap del Govern. En aquesta línia, ha reafirmat el compromís del Govern amb la regularització de persones immigrants, tot subratllant que “no deixarem ningú invisible i sense drets”.
El president Illa ha advertit que “els moviments reaccionaris arreu del món pretenen substituir els vincles humans per la por. No ho podem permetre”. Davant aquest context, ha defensat que “avui Catalunya ha de ser exemple d’humanisme” i ha apel·lat al compromís col·lectiu afirmant que “el projecte anomenat Humanitat val la pena”.
Finalment, ha recordat que “un país es construeix amb la generositat de tothom”, destacant que les persones i entitats guardonades “heu fet bé i heu generat valor real, tangible, mesurable”. En aquest sentit, ha subratllat el valor de la pluralitat de veus que representen les Creus de Sant Jordi, recordant que “tota veu mereix ser estimada i escoltada”, tal com expressa un dels versos de Josep Piera.
Per la seva part, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat que el lliurament de la Creu de Sant Jordi és “un gest de gratitud col·lectiva” i “una manera de donar les gràcies”, a qui ha contribuït a fer una Catalunya “més pròspera, més justa, més cohesionada”.
Per a Hernández, aquests guardons serveixen per reconèixer “els nostres referents i donar-los les gràcies, no només les gràcies pel que heu fet fins avui, sinó també pel que ens ensenyeu, pel llegat que deixeu, i pels fruits que la vostra feina continuarà donant en el futur”.
Enguany, la periodista Danae Boronat ha estat l’encarregada de presentar l’acte. En representació de les entitats guardonades, ha intervingut el pare abat de Montserrat, Manel Gasch, i, en nom dels guardonats, l’escriptora Maite Carranza.
Manel Gasch i Hurios, pare abat de Montserrat, ha intervingut en representació de les entitats distingides i ha destacat que a la societat catalana hi ha "molt valor que resta amagat". També ha subratllat "l'esforç" que ha marcat les trajectòries dels guardonats i ha agraït que el Govern "ajudi des de la Catalunya tota sencera, per mitjà de les Creus de Sant Jordi, a promoure la cohesió entorn d'uns valors compartits".
"Tant de bo l'ambient d'aquest vespre no quedi aquí i ens empenyi a tots a construir aquest futur de coherència ètica i democràcia que va imaginar el mestre Pau Casals", ha reblat l'abat montserratí, que ha tingut un record especial per als tres guardonats a títol pòstum, el cuiner Fermí Puig, el teòleg Josep Rius i l'educador i activista social Enric Morist.
De la seva banda, l'escriptora Maite Carranza ha parlat en nom de les personalitats reconegudes amb les Creus de Sant Jordi per recordar les "dues revolucions" de les quals ha participat al llarg de la seva trajectòria, la de la literatura infantil i juvenil i la de la televisió catalana, amb la creació d'un imaginari col·lectiu que als anys vuitanta del segle passat no existia.
Alhora ha advertit que ara són "els joves" els que han de continuar transformant el país, una feina que l'amoïna, ha dit, perquè "els deixem les coses molt difícils". La precarietat laboral, la crisi de l'habitatge, la pressió de les xarxes o les guerres són alguns dels temes que ha dibuixat en aquest escenari al qual s'enfronta la generació dels joves.
L’acte ha comptat amb les actuacions musicals de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han interpretat On és l’amor?, i Ginestà, amb Les coses senzilles. Finalment, l’Agrupació Coral Flors d’Urgell i la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà han interpretat l’Himne Nacional de Catalunya.
Les Creus de Sant Jordi han estat atorgades a les següents vint persones: Ramon Alberch i Fugueras; Carmen Armengol i Uñó; Victòria Camps i Cervera; Maite Carranza Gil-Dolz del Castellar; Maria Àngels Domingo i Laplana (Madola); Joan Fontcuberta i Villà; Salah Jamal; Enric Majó i Miró; Roser Marcé i Mata; Miquel Martí i Escursell; Sílvia Munt i Quevedo; Júlia Otero i Pérez; Maria Lluïsa Solà i Hernández; Ernestina Torelló i Llopart; Miguel Agustín Torres i Riera; Anna Vallès i Blasco; Ignasi Vila i Mendiburu; i, a títol pòstum, Enric Morist i Güell; Fermí Puig i Botey; i Josep Rius i Camps.
També han estat distingides deu entitats, que han rebut la Creu de Sant Jordi en forma de placa: Agrupació Coral Flors d’Urgell; Banda de Música de Benissanet; Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya; Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà; Fundació Ernest Lluch; Fundació Pau Casals; Grup Cultural de la Dona de Solivella; Pastorets de Calaf; T’acompanyem; i Universitat de Barcelona.
