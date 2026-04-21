L’Ajuntament de Calaf impulsa una auca animada per difondre la llegenda del seu mercat
L'Ajuntament presenta un format audiovisual basat en les il·lustracions de Ramon Sala per commemorar les vuit dècades de la primera referència escrita del mercat
Ruben Costa
L'Ajuntament de Calaf ha fet un pas endavant en la digitalització del seu patrimoni cultural amb la presentació d'una auca il·lustrada i animada sobre la cèlebre llegenda del Mercat de Calaf. La peça audiovisual adapta la llegenda popular que va recollir Apel·les Mestres i que, anys més tard, l'autor local Ramon Sala i Coy va immortalitzar amb els seus dibuixos. El relat transporta l'espectador a un dia de mercat tan gèlid que les paraules es van congelar en sortir de la boca, provocant un caos sonor monumental quan, amb el desglaç del migdia, totes les converses es van alliberar de cop al mig de la plaça. La iniciativa, que s'ha donat a conèixer aquest 21 d'abril coincidint amb la setmana de Sant Jordi, té com a objectiu principal apropar la història local a les noves generacions mitjançant formats més atractius i accessibles.
Més enllà del mite, aquesta acció s'emmarca en una efemèride històrica de gran rellevància: els 800 anys de la primera referència escrita del mercat. Segons la documentació oficial, l'any 1226 Bernat d'en Blanc ja esmentava en el seu testament la possessió d'unes cases al "mercadet de Calaf", situat aleshores fora de les muralles. Aquesta prova documental confirma la llarga trajectòria d'un espai que ha estat, durant segles, el motor econòmic i social del municipi.
El vídeo ja es troba disponible al canal de YouTube de l'Ajuntament de Calaf, i està especialment pensat perquè els centres educatius puguin treballar la identitat calafina a les aules. Aquesta proposta de "connectar tradició i innovació" és només una de les activitats previstes per a l'any 2026; de fet, els Jocs Florals també s'han centrat en aquesta temàtica. Des del consistori s'ha anunciat que, al llarg dels mesos vinents, es continuaran impulsant iniciatives per posar en relleu el valor del mercat com a element clau del patrimoni de Calaf.
