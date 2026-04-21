Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsExalcalde d'EsparregueraVella de l'EstanySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

L'Ajuntament de Capellades aprova el pressupost per a l’exercici 2026 amb un total de 9,5 milions d’euros

Els comptes per al 2026 tiren endavant amb majoria simple en una sessió on va prendre possessió la nova regidora socialista Soraya Ben Nars

Moment de la votació del pressupost 2026 / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Durant el mes de març, la corporació municipal va tancar un acord estratègic per al futur de la vila amb l’aprovació del pressupost general per a l’exercici 2026. La sessió plenària va iniciar-se amb un marcat caràcter institucional per la presa de possessió de la regidora socialista Soraya Ben Nars Vílchez, qui va rebre la benvinguda de tots els regidors en una jornada on el regidor de Ciutadans, Valentín Guerra, va excusar la seva absència. El ple va entrar en matèria amb el debat d’uns comptes que sumen un total de 9.574.552,67 euros, distribuïts entre l’Ajuntament (8.549.050,79 €), la Llar d’Infants Vailets (571.330,81 €) i el Museu Molí Paperer (454.171,07 €). L’alcalde, Salvador Vives, va subratllar que l'objectiu és garantir el funcionament dels serveis obligatoris i mantenir l’estabilitat financera, destacant com a gran novetat un pla d’inversions d’1.345.000 euros, xifra que suposa un ambiciós augment del 87,13% respecte a l’any anterior.

El debat polític va ser intens i va reflectir postures molt diverses que van portar a una aprovació per majoria simple. Marcel·lí Martorell (Junts per Capellades) va anunciar el seu vot favorable després que el govern acceptés les seves propostes per optimitzar el rendiment dels seus dos regidors, malgrat la poca autonomia financera general. Per contra, Miquel Sabaté (Vila de Capellades-CUP) va justificar l'abstenció del seu grup lamentant que el pressupost arribi a finals de març i criticant la inexistència de partides per a Habitatge o el Consell de dones. La veu més crítica va ser la del PSC, amb José Fernández al capdavant, qui va votar-hi en contra acusant el govern d'estar "sobrepassat" i de mancar de planificació. Aquesta tesi va ser directament contestada per Àngel Soteras (ERC), qui va defensar que per primer cop es presenta un pla d’inversions plurianual que prioritza el manteniment i que, per tant, no es pot parlar d’improvisació. La sessió va cloure amb l'aprovació d'una moció en suport a la comunitat educativa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents