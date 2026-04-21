El PSC reclama a Junts que prioritzi les necessitats de la ciutat davant la despesa de 100.000 euros en llums i banderetes
El grup municipal d’Igualada Som-hi denuncia el "malbaratament" de recursos públics en projectes estètics i demana invertir en habitatge, educació i manteniment de la via pública
Ruben Costa
El grup municipal del PSC, sota la marca Igualada Som-hi, ha reclamat al govern de Junts una reflexió profunda sobre el que consideren un malbaratament sistemàtic dels diners públics en accions que no responen a les necessitats reals de la ciutat. La crítica se centra especialment en la licitació de 100.000 euros per instal·lar llums i banderetes a la plaça de l’Ajuntament durant tres mesos aquest estiu, una mesura que el cap de l’oposició, Jordi Cuadras, ha qualificat d’estrambòtica. Segons els socialistes, argumentar que aquesta decoració fomentarà el comerç no té sentit si es té en compte que l’enllumenat s’encendrà a partir de les nou del vespre, quan les botigues ja han tancat. Aquesta despesa s’afegeix a altres intervencions qüestionades pel PSC com la reforma de les rotondes de les Comes, unes infraestructures que ja estaven enjardinades i complien la seva funció però que s’han tornat a refer sense una justificació clara.
Jordi Cuadras ha lamentat que el govern municipal prioritzi projectes vistosos però buits de contingut en lloc de centrar-se en els problemes estructurals que pateix Igualada, com l'efecte de la inflació en les famílies, la manca d’habitatge o el mal estat de diversos carrers. Els socialistes han posat el focus en urgències com la reforma estructural de l’escola Emili Vallès o la reparació de les goteres als pavellons de les Comes, situacions que consideren molt més prioritàries que l’ornamentació temporal. Davant d’aquesta gestió, el PSC contraposa la seva tasca des de l’oposició, des d'on han impulsat projectes com els 12 pisos de lloguer assequible al carrer de Sant Carles, el Pla de Locals Buits o la renovació de les escales mecàniques de Sant Magí i l’ascensor de Fàtima-Set Camins, defensant una política útil que solucioni els problemes reals de la ciutadania.
