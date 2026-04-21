El PSC reclama a Junts que prioritzi les necessitats de la ciutat davant la despesa de 100.000 euros en llums i banderetes

El grup municipal d’Igualada Som-hi denuncia el "malbaratament" de recursos públics en projectes estètics i demana invertir en habitatge, educació i manteniment de la via pública

El grup d’Igualada Som-hi (PSC) / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

El grup municipal del PSC, sota la marca Igualada Som-hi, ha reclamat al govern de Junts una reflexió profunda sobre el que consideren un malbaratament sistemàtic dels diners públics en accions que no responen a les necessitats reals de la ciutat. La crítica se centra especialment en la licitació de 100.000 euros per instal·lar llums i banderetes a la plaça de l’Ajuntament durant tres mesos aquest estiu, una mesura que el cap de l’oposició, Jordi Cuadras, ha qualificat d’estrambòtica. Segons els socialistes, argumentar que aquesta decoració fomentarà el comerç no té sentit si es té en compte que l’enllumenat s’encendrà a partir de les nou del vespre, quan les botigues ja han tancat. Aquesta despesa s’afegeix a altres intervencions qüestionades pel PSC com la reforma de les rotondes de les Comes, unes infraestructures que ja estaven enjardinades i complien la seva funció però que s’han tornat a refer sense una justificació clara.

Jordi Cuadras ha lamentat que el govern municipal prioritzi projectes vistosos però buits de contingut en lloc de centrar-se en els problemes estructurals que pateix Igualada, com l'efecte de la inflació en les famílies, la manca d’habitatge o el mal estat de diversos carrers. Els socialistes han posat el focus en urgències com la reforma estructural de l’escola Emili Vallès o la reparació de les goteres als pavellons de les Comes, situacions que consideren molt més prioritàries que l’ornamentació temporal. Davant d’aquesta gestió, el PSC contraposa la seva tasca des de l’oposició, des d'on han impulsat projectes com els 12 pisos de lloguer assequible al carrer de Sant Carles, el Pla de Locals Buits o la renovació de les escales mecàniques de Sant Magí i l’ascensor de Fàtima-Set Camins, defensant una política útil que solucioni els problemes reals de la ciutadania.

  1. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  2. Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
  3. Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
  4. El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
  5. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
  6. Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
  7. Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
  8. Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa

Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim

Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim

Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”

Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”

Preparem-nos per a les al·lèrgies primaverals

Preparem-nos per a les al·lèrgies primaverals

La prèvia de Sant Jordi: tots els actes per escalfar motors abans de la diada a la Catalunya central

La prèvia de Sant Jordi: tots els actes per escalfar motors abans de la diada a la Catalunya central

L’Ajuntament de Manresa trasllada al Palau Firal l'entrega de cites per al procés de regularització

L’Ajuntament de Manresa trasllada al Palau Firal l'entrega de cites per al procés de regularització

Els Bombers rescaten una persona gran prop del funicular de Sant Joan a Montserrat

Els Bombers rescaten una persona gran prop del funicular de Sant Joan a Montserrat

Més de 2.000 persones van passar pel Tast de Jocs del Casino de Manresa

Més de 2.000 persones van passar pel Tast de Jocs del Casino de Manresa
