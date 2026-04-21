Setanta-cinc anys de pedals a Òdena: el Gran Premi celebra el seu aniversari amb 149 quilòmetres de recorregut
La prova, que tindrà lloc el 24 de maig, serà puntuable per al Campionat de Catalunya i comptarà amb una pedalada popular i una xocolatada gratuïta
Ruben Costa
Òdena es prepara per viure una de les cites més especials del seu calendari esportiu. El pròxim 24 de maig, el Gran Premi de Ciclisme d’Òdena celebrarà la seva 75a edició, una fita històrica que referma aquesta cursa com una peça clau del patrimoni cultural i esportiu del municipi. Organitzada per l’Ajuntament d’Òdena i la Unió Ciclista Igualadina, la prova s'integra enguany en el prestigiós calendari de Grans Clàssiques - Trofeu Joan Casadevall i tindrà l'al·licient afegit de ser puntuable per al Campionat de Catalunya en les categories sub-23 i elit.
La competició arrencarà a les 9:00 h des de la plaça Major i constarà d'un exigent recorregut de 149 quilòmetres que recorrerà diversos punts de l'Anoia, com Igualada, Calaf o Sant Martí de Tous, entre d'altres. El traçat inclourà un premi d'esprint especial a Montmaneu i un premi de muntanya a Rubió, per acabar novament a la plaça Major d’Òdena cap a les 13:15 h. Perquè ningú es perdi cap detall de la pugna entre els centenars de ciclistes arribats d'arreu de l'Estat, l'organització instal·larà una pantalla gegant a la plaça per seguir la retransmissió en directe durant tot el matí.
Amb motiu de l’aniversari, la jornada no es limitarà a l’àmbit professional. De manera simultània a la sortida oficial, s’ha organitzat una pedalada popular que sortirà a les 9:00 h per anar a animar els corredors en un punt estratègic del camí. Posteriorment, els participants completaran una ruta festiva d'entre 5 i 8 quilòmetres per camins municipals que finalitzarà amb una xocolatada popular gratuïta a la mateixa plaça Major.
L'edat mínima per unir-se a aquesta pedalada és de 8 anys i cal fer la inscripció gratuïta abans del 15 de maig a través de l’app eAgora o a l’OAC de l’Ajuntament. L'esdeveniment, que promet ser una gran celebració de l'esport, compta amb el suport del Club Ciclista Team Lozano, la Federació Catalana de Ciclisme i el suport dels ajuntaments veïns de Rubió i Montmaneu.
