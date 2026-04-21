Torna l’Igualada Slow Shopping, la iniciativa que afavoreix el compromís pel comerç local
El municipi de l’Anoia arriba un any més amb l’Igualada Slow Shopping, la campanya que s’avança al Rec.0 amb l’objectiu de reconèixer el comerç de proximitat
Regió7
La ciutat d’Igualada obre les portes a l'Igualada Slow Shopping, la iniciativa que convida a gaudir del comerç local amb calma i a descobrir les propostes dels establiments de la ciutat. L’Ajuntament d’Igualada, a través de l’Àrea de Comerç, aposta un any més per una experiència de compra més relaxada, propera i personalitzada.
Del 4 al 9 de maig, el municipi viurà una nova edició de la campanya. Aquesta, s’avança al Rec.0 per aprofitar els dies previs i generar sinergies amb aquest esdeveniment de gran afluència de visitants.
Amb la participació a l’Igualada Slow Shopping, tothom qui faci una compra als establiments que en formen part, podran participar en el sorteig de diversos premis: un vol en globus per a dues persones, 10 entrades dobles per al cinema de l’Ateneu i 10 entrades dobles per al Teatre de l’Aurora.
La campanya manté el seu format digital a través del web www.igualadaslowshopping.cat que es visualitza des del mòbil com una app on es podrà consultar tota la informació dels establiments participants, la ubicació i les seves promocions. I, els comerços que vulguin sumar-se a la iniciativa, poden inscriure-s’hi a través del web www.comerçigualada.cat.
A propòsit d'això, l’Ajuntament d’Igualada reafirma el seu compromís amb la dinamització del comerç local i amb la creació d’experiències que convidin la ciutadania a redescobrir el plaer de comprar a la seva ciutat, amb temps, qualitat i proximitat.
