Vilanova del Camí convoca el Concurs de Plats Típics del Món per celebrar la diversitat a través de la cuina
La Regidoria de la Gent Gran obre les inscripcions del 4 al 8 de maig per a un certamen que premiarà el sabor i l’originalitat de les receptes d’arreu del planeta
Ruben Costa
La gastronomia es convertirà novament en el punt de trobada de la ciutadania de Vilanova del Camí amb una nova edició del Concurs de Plats Típics del Món 2026. Aquesta iniciativa, impulsada per la Regidoria de la Gent Gran i emmarcada en la Setmana de la Diversitat, busca estrènyer vincles entre els veïns i veïnes mitjançant la interculturalitat i la participació comunitària.
El certamen és obert a totes les persones majors de 18 anys empadronades al municipi. Els interessats a participar-hi podran formalitzar la seva inscripció gratuïta del 4 al 8 de maig al Casal de la Gent Gran, en horari de 12:00 a 13:00 h i de 17:00 a 18:00 h. En el moment de l'apuntament, caldrà detallar el nom del plat i els seus ingredients principals per tal de preveure possibles al·lèrgies alimentàries.
Pel que fa a les propostes culinàries, el concurs se centra en plats freds i postres d'arreu del món. Per motius logístics i de seguretat alimentària, no s’acceptaran plats que s’hagin d’escalfar ni elaboracions que continguin ou cru. Així mateix, l’organització recorda que les receptes s’han de cuinar el mateix dia del certamen per garantir-ne la màxima frescor i higiene.
El lliurament dels plats es farà el dissabte 16 de maig, d'11:00 a 12:00 h, al mateix Casal de la Gent Gran. Cada participant haurà de portar una ració suficient per a un jurat format per quatre membres, que valorarà aspectes com el sabor, la tècnica, la presentació, l’originalitat i la qualitat dels productes utilitzats.
El veredicte i el lliurament de guardons tindran lloc el mateix dia 16, just després del tast. Els guanyadors podran optar a premis pràctics per a la llar, com una fregidora d’aire, una cafetera, una planxa elèctrica o un conjunt de vaixella amb joc de ganivets. Per a més detalls sobre la normativa del concurs, es poden consultar les bases completes al web municipal vilanovadelcami.cat.
