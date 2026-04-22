Igualada impulsa una hackató amb empreses i universitat per trobar solucions innovadores contra el malbaratament alimentari
La jornada ha sigut organitzada per l’Ajuntament igualadí en el marc de l’Agenda 2030, ha reunit empreses i estudiants per repensar el model de restauració col·lectiva en entorns escolars i sociosanitaris
Regió7
L’Ajuntament d’Igualada ha celebrat aquest 22 d’abril la jornada Igualada Hackató: repensant i revalorant el producte alimentari, una iniciativa orientada a identificar solucions innovadores per reduir el malbaratament alimentari en els serveis de restauració col·lectiva que ha tingut lloc al Campus universitari de la Universitat de Lleida a Igualada. Aquesta activitat s’emmarca dins la campanya informativa Igualada Agenda 2030, finançada pel Ministerio de Derechos Sociales, Consumo i Agenda 2030, i ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l’administració, l’empresa i la universitat, comptant amb l’acompanyament tècnic de la Unió Empresarial de l’Anoia i la consultora Inèdit.
Aquesta hackató s’inscriu en el compromís de l’Ajuntament amb el desplegament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment l’ODS 12 sobre consum i producció responsables, en un context normatiu cada cop més exigent marcat per la Llei catalana 3/2020 i la nova Llei estatal 1/2025, que fixa objectius ambiciosos com la reducció del 50% dels residus alimentaris per al 2030. L’espai de treball ha reunit estudiants de tercer curs d’Enginyeria Química de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, que han treballat conjuntament amb entitats com el Col·legi Maristes Igualada, el Consorci Sanitari de l’Anoia i el Consorci Sociosanitari d’Igualada i la Fundació Sant Josep per donar resposta a reptes reals vinculats a menjadors escolars, hospitalaris i de residències.
Els participants han treballat en equips seguint metodologies de disseny de serveis com el Service Blueprint i el Customer Journey Map per abordar quatre grans reptes: la mesura i monitorització del malbaratament, la reducció del rebuig al plat mitjançant el redisseny de l’experiència de l’usuari, la integració de productes fora d’estàndard comercial en els menús i la gestió del residu inevitable mitjançant solucions de compostatge. La jornada s’ha estructurat en fases d’ideació, desenvolupament i presentació, permetent passar de la identificació del problema a propostes concretes en un sol dia. Des del punt de vista acadèmic, la UdL ha destacat l’alt valor pedagògic de l’activitat, que ha permès als alumnes desenvolupar el pensament crític i la creativitat sota el guiatge de professorat i personal docent que han actuat com a mentors durant tot el procés.
