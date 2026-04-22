Igualada Urban Running 2026 convertirà el centre de la ciutat en un gran circuit esportiu i solidari el 23 de maig
La nova edició incorpora com a principal novetat la “Cursa de la Llebre i la Tortuga”, una prova eliminatòria de ritme progressiu oberta a corredors de tots els nivells
Regió7
L’Ajuntament d’Igualada ha presentat avui una nova edició de l’Igualada Urban Running, que tindrà lloc el proper dissabte 23 de maig i que tornarà a transformar el centre de la ciutat en un gran espai esportiu, lúdic i solidari. Amb més de quinze edicions, l’esdeveniment s’ha consolidat com una de les cites més destacades del calendari esportiu local, amb una alta participació ciutadana i un marcat caràcter familiar.
La regidora d’Esports ha subratllat durant la presentació que l’Urban Running és “un acte totalment consolidat com un dia d’activitat saludable, d’oci i de bon ambient, on el més important és gaudir de l’espai públic i de l’esport en comunitat”. També ha agraït el suport dels patrocinadors i entitats col·laboradores que fan possible la celebració de la prova.
La jornada començarà a les 11.00 hores a la plaça de Cal Font amb una Masterclass de Zumba Solidària organitzada per l’Associació Som Prematurs de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada. L’activitat, oberta a persones de totes les edats, proposa una sessió de ball solidari en un ambient festiu i dinamitzat per professionals.
A partir de les 17.00 hores, l’activitat es traslladarà als carrers del centre amb un programa de curses adaptades a diferents edats i nivells. La primera serà la Cursa de Cotxets (17.00 hores), una prova no competitiva adreçada a nadons nascuts entre 2023 i 2026. Tot seguit, tindran lloc les Curses Mini i Infantil (17.15 h i 17.30 h), pensades per a infants i joves nascuts entre 2014 i 2022, amb l’objectiu de fomentar l’esport base i la participació.
La gran novetat d’enguany serà la Cursa de la Llebre i la Tortuga, a les 18.00 hores, és una prova eliminatòria de ritme progressiu en què els participants hauran de completar el circuit abans que la moto de tancament els atrapi. El ritme augmentarà progressivament, passant de 6 minuts per quilòmetre fins a 3 minuts per quilòmetre, convertint la cursa en un repte d’estratègia i resistència.
La jornada es tancarà amb la Cursa 5K (19.30 h), la prova reina de l’esdeveniment, oberta tant a corredors populars com a atletes més competitius, amb cronometratge oficial i un recorregut pels principals carrers del centre d’Igualada.
