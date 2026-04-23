La Biblioteca l’Atzavara es va reblir per descobrir la memòria de l’antic poble d’Òdena
La presentació del documental "La identitat explotada. Memòria de l'antic poble d'Òdena", sobre els últims habitants del castell, desperta un gran interès ciutadà
Ruben Costa
La Biblioteca l’Atzavara, d'Òdena, va acollir el passat 21 d’abril la presentació del documental La identitat explotada. Memòria de l’antic poble d’Òdena, en un acte que va registrar una gran afluència de públic i va omplir l’equipament. La cita va evidenciar l’interès de la ciutadania per conèixer i preservar la història i el patrimoni local, amb un públic atent i participatiu durant tota la projecció.
El documental és una idea original de David Guerrero i ha estat desenvolupat per un equip interdisciplinari format per Marc Vila, responsable de la producció i la realització audiovisual; Josep Vicenç Mestre i Casanova, autor dels continguts històrics originals i supervisor del projecte; i Pep Farrés, encarregat del guió, la dramatització i la locució. La combinació de perfils ha permès donar forma a un relat rigorós i alhora emotiu.
L’audiovisual recupera la memòria de l’antic poble d’Òdena, situat dins el recinte del castell, a través dels records de les persones que hi van viure fins a la Guerra Civil. El fil conductor del relat són les cartes d’un soldat al seu fill, un recurs narratiu que aporta una dimensió íntima i humana i que permet reviure la vida quotidiana d’un nucli que va desaparèixer físicament amb el pas del temps, però que continua molt present en la memòria col·lectiva del municipi. Després de la projecció, l’acte va esdevenir també un espai de reflexió i posada en comú, on es va posar de manifest l’aposta de l’Ajuntament per la preservació del patrimoni històric i la recuperació del passat com a eina de cohesió social, construcció d’identitat i transmissió de valors a les generacions futures. Iniciatives com aquesta contribueixen a donar veu als testimonis del passat i a reforçar el vincle de la ciutadania amb la seva història.