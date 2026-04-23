Centenars de persones defensen el català a Igualada a la manifestació de Sant Jordi per la Llengua
La protesta ha sumat més de 40 entitats i s'ha fet simultàniament en diverses ciutats del país
Mar Martí (ACN )
Igualada s'ha sumat a la mobilització convocada per Sant Jordi per la Llengua i centenars de persones s'han aplegat a dos quarts de vuit del vespre a la Plaça de Cal Font en defensa del català. La convocatòria s'emmarca en una iniciativa d'abast nacional que s'ha fet simultàniament en diverses ciutats com Barcelona, Girona, Reus, Tortosa i Manresa. A Igualada la proposta s'ha impulsat Òmnium Cultural, l'Associació Promotora de la Llengua Catalana i la Intersindical Anoia i ha sumat l'adhesió de 40 entitats locals. L'acte ha consistit en una cercavila pel centre de la ciutat amb la participació de gegants, capgrossos i bestiari festiu, i ha finalitzat amb la lectura d'un manifest i la interpretació del Cant dels Segadors.
Sant Jordi per la Llengua és una iniciativa cívica i reivindicativa que vol aprofitar la diada de Sant Jordi per posar el focus en la situació del català. El moviment vol denunciar allò que considera una "emergència lingüística" i alertar del retrocés en l'ús social de la llengua. Enguany la protesta s'ha traslladat a diferents ciutats del país, entre les quals Igualada.
La mobilització ha arrencat a dos quarts de vuit del vespre a l'espai entitats de la Plaça de Cal Font i ha recorregut el carrer del Clos i el carrer de Sant Magí per finalitzar, de nou, a la plaça de Cal Font. La protesta ha tingut un format de cercavila i ha estat encapçalada per gegants, capgrossos i bestiari festiu de la ciutat. La cloenda de l'acte ha arrencat amb el cant del poema 'Senyor Sant Jordi' de Salvador Espriu, a càrrec de diverses corals de la ciutat. Tot seguit, els Moixiganguers d'Igualada han alçat un pilar i, a continuació, l'artista local Laia Borràs ha llegit un manifest. Finalment, l'acte s'ha tancat amb la interpretació del Cant dels Segadors.
Al manifest, els convocants han deixat clar que no es quedaran "amb els braços plegats veient com la nostra llengua retrocedeix". Critiquen que avui l'Estat "manté l'ofensiva: el català pateix un retrocés sense precedents en l'ús social, mentre augmenten les denúncies per discriminació lingüística i els episodis de catalanofòbia". Per tot plegat, asseguren que les mobilitzacions de Sant Jordi per la Llengua volen que serveixin per "exigir polítiques que garanteixin l'ús del català en tots els àmbits, que combatin discriminacions lingüístiques i que destinin els recursos necessaris per garantir l'accés universal a l'aprenentatge del català".
La convocatòria ha comptat amb el suport de nombroses entitats culturals, socials i educatives de la ciutat. Des de l'organització han lamentat que cap entitat esportiva s'hagi sumat a la iniciativa.
Unes dades "pessimistes"
Els organitzadors de la protesta recorden que les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics del 2023 a l'àmbit del Penedès, on s'inclou Igualada, revelen que prop del 35% de la població no inicia mai o gairebé mai una conversa en català, mentre que només el 34,6% de les persones majors de 15 anys el tenen com a llengua habitual. Tot i això, assenyalen que, segons aquestes dades, a la zona del Penedès es constata que hi ha un "alt coneixement" de la llengua amb un 95,6% de la població que assegura que entén la llengua. Alhora assenyalen que més del 20% dels comerços d'Igualada no ofereixen atenció en català, segons les dades analitzades en l'estudi OFERCAT del Consorci de Normalització Lingüística.
