Eixarcolant incorpora quatre espécies més al catàleg de plantes comestibles
L'Estat i la Unió Europea reconeixen que podem menjar ravenissa, la cuscullera, l’all silvestre i la rosella
Regió7
El Col·lectiu Eixarcolant ha aconseguit que quatre noves espècies de plantes silvestres hagin estat reconegudes per al seu ús alimentari per part de l'AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), en coordinació amb les agències equivalents dels 27 estats membres de la Unió Europea. Es tracta de Diplotaxis tenuifolia (ravenissa), Hyoseris radiata (cuscullera), Allium roseum (all silvestre) i Papaver rhoeas (rosella). En aquestes noves espècies s’han reconegut les flors i les fulles per a alimentació, així com les llavors per a complements alimentaris en el cas de la rosella. Ara ja n'hi ha 13 de reconegudes.
Els responsables de l'entitat consideren que "aquest nou pas amplia una tasca iniciada per Eixarcolant per revertir una anomalia històrica: moltes plantes silvestres amb una llarga tradició de consum havien quedat fora dels circuits comercials i professionals no per manca de seguretat o d’història alimentària, sinó perquè ningú no havia impulsat els tràmits necessaris per obtenir-ne el reconeixement legal".
Amb aquestes quatre noves incorporacions, Eixarcolant ja ha aconseguit que 13 espècies silvestres hagin obtingut algun tipus de reconeixement legal en l’àmbit alimentari. Les primeres espècies reconegudes com a aliments de ple dret van ser la Malva sylvestris (malva major), Scolymus hispanicus (cardellet), Silene vulgaris (colitx), Sonchus oleraceus (lletsó) i Urtica urens (ortiga). Al setembre de 2025, també es va aconseguir el reconeixement d’algunes parts de Celtis australis (lledoner), Chenopodium bonus-henricus (blet), Cichorium intybus (xicoira) i Crithmum maritimum (fonoll marí) com a “no nous aliments”; i ara s’hi sumen aquestes quatre noves espècies. Per als impulsors dels reconeixements, "amb aquestes noves incorporacions es consolida una línia de treball jurídica i tècnica que permet recuperar, amb rigor, usos alimentaris tradicionals que havien quedat desplaçats del marc normatiu actual".
Més patrimoni etnobotànic, culinari i cultural
La ravenissa, la cuscullera, l’all silvestre i la rosella són, a més, plantes molt conegudes, vistoses i presents en diversos paisatges del nostre entorn. El seu reconeixement no només amplia les opcions d’ús alimentari legal, sinó que contribueix també a dignificar un patrimoni etnobotànic i culinari que forma part de la nostra cultura popular.
“Cada nova espècie reconeguda és una passa més per fer possible que les plantes silvestres comestibles tornin a ocupar un lloc normalitzat en l’alimentació, la pagesia, la restauració i l’economia local”, expliquen els responsables d’Eixarcolant.
L'objectiu final d'Eixarcolant és que es reconeguin 73 espècies. L'entitat anoienca ja té preparada la documentació per entrar al registre, i que presentarà progressivament, ja que l’administració només en pot assumir de cinc en cinc.
