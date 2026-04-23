Igualada omple de roses, música i literatura la plaça de Cal Font en la diada de Sant Jordi
L’ambient de Sant Jordi al municipi és viu des de primera hora amb les escoles com a grans protagonistes del matí
Sandra Ortiz
La localitat d'Igualada es desperta amb la plaça de Cal Font plena de parades de llibres, roses i entitats locals, en un matí assolellat de la diada de Sant Jordi. Avui, dijous 23 d’abril, els llibreters i floristes del municipi ja es preparaven a les 7 h per tenir-ho tot enllestit pels igualadins.
Al matí predominen les escoles, on els nens i nenes gaudeixen dels contes i de la música en directe que dona ritme a la plaça. Però, la jornada anirà agafant embranzida a mesura que avanci el dia, amb molt bones previsions a la tarda.
La Isabel, de Llegim…? Llibreria, diu que han carregat fins a 170 caixes des del magatzem per portar-les a la parada. El centre de la plaça comença a bategar ben d’hora, però és a les 10 h quan es comença a omplir amb ambient festiu.
Però, en aquest dia tan assenyalat, no només hi trobem novetats literàries. El Lino, de la llibreria Els Racons, explica que formen part d’una associació cultural que dona una altra vida als llibres. Són els únics a Igualada que reciclen obres literàries i conviuen cada any amb la resta de parades.
Des de les floristeries de la ciutat, l’Anna, de Flors Roset, exposa que són mesos de preparació per poder arribar a aquest dia. “A partir de gener ja ens organitzem. Les fundes que acompanyen les nostres roses les fem nosaltres a mà i això comporta temps i esforç.”
El Pere i l’Elga, de la floristeria Argelich, comuniquen que la seva previsió és d’aproximadament unes 3.000 roses. Ells també fa mesos que treballen en els preparatius, i les seves paperines estan fetes amb paper del Molí Paperer de Capellades, amb l’objectiu de fomentar el producte de la comarca.
A més, la vicepresidenta d’Òmnium Cultural de l’Anoia, Mariona, i el tresorer, Martí, afegeixen que ja estan preparats per a la mobilització d’aquesta tarda a les 19.30 h, amb l’objectiu de reforçar el caràcter reivindicatiu de la diada i situar el català al centre del debat social. La proposta ha estat impulsada per Òmnium Cultural Anoia, l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Intersindical Anoia.
Un any més, Sant Jordi convida a passejar i gaudir de la cultura.
