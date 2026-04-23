L’Escola Artístic de Vilanova del Camí celebra 20 anys amb una setmana d’activitats i una gran festa final a la plaça Joan Vich
El centre, fundat el 2006 per Rosalba Sánchez per evitar desplaçaments fora del municipi, commemora dues dècades de formació i comunitat en les arts escèniques
Ruben Costa
L’Escola Artístic de Vilanova del Camí celebra aquest 2026 dues dècades de trajectòria consolidant-se com un referent local en la formació en arts escèniques. El projecte va néixer l’any 2006 de la mà de Rosalba Sánchez, «per a la formació de flamenc, danses urbanes, cant... a Vilanova havies de desplaçar-te. Volíem que tot allò es pogués fer aquí», recorda la directora.
En aquell moment, la comarca no disposava d’espais per a la dansa urbana ni el flamenc, i les persones interessades havien de desplaçar-se fins a Barcelona. Amb aquesta voluntat de proximitat i accessibilitat, l’escola va apostar des dels inicis per un model ampli i plural que inclou disciplines com el flamenc, la dansa espanyola, les danses urbanes, el cant, la dansa del ventre, el ball de saló i el teatre. Durant el primer mes, les classes es van impartir al magatzem de casa de la mateixa directora. No va ser fins al 29 d’abril, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, que l’escola va obrir oficialment les seves portes. Ja en aquella primera etapa, l’aula de danses urbanes va reunir una quinzena d’alumnes, i els assajos de la primera exhibició es feien al carrer, davant la curiositat d’uns veïns que descobrien per primera vegada aquell estil.
Vint anys després, l’Escola Artístic compta amb un equip docent consolidat, en gran part format dins la mateixa escola. Destaquen dues figures essencials: Sheila Grados, professora de cant i tècnica vocal, i Ermy González, coreògrafa i professora de danses urbanes, que han acompanyat la Rosalba Sánchez des dels inicis. «El que jo estigui acompanyada per l’Ermy i la Sheila, que fa vint anys que estan al meu costat, ja és com un dels premis més grans. Millor que qualsevol reconeixement», afirma la directora.
Les responsables del centre coincideixen a destacar que les arts escèniques no només aporten coneixements tècnics, sinó també eines personals. Sheila Grados subratlla el procés de descoberta que experimenten els alumnes: «Comences pensant que tens un tipus de veu, però a través del coneixement de tot el que pot passar, coneixes totes les possibilitats. I això et transforma també com a persona. Moltes vegades diuen: “Si ho puc fer amb la veu, també ho puc fer amb la meva vida”».
Per la seva banda, Ermy González defineix la dansa com una manera d’explicar històries i destaca el valor de la competició, on l’escola participa amb cinc grups, no tant pels premis com per la comunitat que es genera. Tant la Rosalba Sánchez com la Sheila Grados coincideixen en la importància d’aquestes disciplines en el desenvolupament personal: «Les arts escèniques t’ajuden a expressar-te, a compartir, a tenir consciència, disciplina i capacitat de treball. Haurien d’estar als col·legis des de petits, igual que l’esport.» Per commemorar els 20 anys, l’escola ha organitzat una setmana d’activitats del 25 al 30 d’abril, oberta a tots els públics i pensada per combinar formació, celebració i convivència.
El dissabte 25 d’abril s’ha programat el taller "Del cos a la veu", una proposta de sis hores codirigida per Sheila Grados i la fisioterapeuta Anna Díaz, que ja ha exhaurit totes les places. L’endemà, diumenge, es farà una sortida a la Feria de Abril de Cataluña, al Parc del Fòrum de Barcelona, amb sortida des de Vilanova del Camí a les 11:30 h, en una activitat vinculada a les arrels andaluses de la directora i al flamenc. El dilluns 27 d’abril, el Centre d’Innovació acollirà un workshop de dansa i cant amb diferents especialitats: reparto cubano amb Eddy Díaz, estil urbà nascut a l’Havana cap al 2008; hip hop amb Ruth Prim, campiona d’Europa i referent del freestyle; commercial dance amb Paula Romero; i Estill Voice Training amb Sheila Grados, un model internacional de treball vocal basat en l’anatomia de la veu.
Dimarts serà el torn d’un workshop de dansa contemporània amb Emanuel i un taller de cor amb Sheila Grados, dividit en dos grups —infants de 6 a 10 anys i majors de 12—, en què es treballarà la consciència corporal, la vocalització i la interpretació per preparar una peça conjunta. Les activitats continuaran dimecres amb sessions de flamenc «por bulerías» de nivell I i II a càrrec de la bailaora Inés Rubio, artista de Tarragona que actualment viu a Sevilla. El punt culminant de la celebració arribarà el dijous 30 d’abril a la plaça Joan Vich i Adzet de Vilanova del Camí. A partir de les 17:30 h, hi haurà berenar i tallers artístics per als més petits; a les 18:30 h, un bingo musical conduït per Janik Ramis; i a les 19:30 h, l’acte commemoratiu del 20è aniversari, presentat per Maria Berenguer, amb la participació de famílies, exalumnes i antics professors. La jornada es clourà amb un Karaoke Star amb músics en directe, en una festa oberta a tota la ciutadania i amb entrada lliure, que vol posar en valor dues dècades de treball, passió i comunitat al voltant de les arts escèniques a Vilanova del Camí.
