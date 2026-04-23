Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiCrim de la BaellsCristòfol GimenoNou CongostBarça FConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Uns Mossos de l'ARRO es retroben amb una nena que van salvar de morir ennuegada al Bruc

Els pares van aturar el vehicle dels policies i aquests van practicar la maniobra de Heimlich a la nena de 2 anys

Un moment del vídeo que han penjat els Mossos / Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

El Bruc

Uns Mossos d'Esquadra es van retrobar amb la nena que van salvar de morir ennuegada. Va ser fa pocs dies, i els agents van regalar a la petita un peluix d'un cotxe, com a record del dia que li van salvar la vida.

Una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'anomenada ARRO, patrullava pel Bruc. Era a primera hora, les 8 del matí, del dia 9 de desembre de l'any passat. En aturar-se al costat d'un cotxe, de l'interior van sortir un home i una dona espantats i amb una nena en braços. Mentre explicaven als agents què passava, ja estaven donant la nena als Mossos que, sense dubtar-ho, van practicar-li la maniobra d'Heimlich. Això va permetre que desaparegués l'obstrucció respiratòria i que la petita, de dos anys, es recuperés. Tot i això, ja s'havia activat el SEM que, en poca estona, va acabar de fer l'atenció mèdica.

Ara, fa pocs dies, els pares i la nena s'han retrobat amb aquells dos agents, i han compartit una estona alegre. La nena segurament ni se'n recorda, però tots els adults no ho oblidaran.

Notícies relacionades

Piulada dels Mossos explicant el retrobament entre la família i els agents

Piulada dels Mossos explicant el retrobament entre la família i els agents / Mossos d'Esquadra

El cos de Mossos ha publicat la història a les seves xarxes socials i també reconeixeran l'acte en el proper Dia de les Esquadres que es farà a Món Sant Benet.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Vídeo que han editat els Mossos d'Esquadra del rretrobament entre els agents i la família

Tracking Pixel Contents