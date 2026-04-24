Ferit un camioner en quedar atrapat per la caiguda de plaques de formigó en una empresa de Vallbona d’Anoia
S'ha despres un tros de façana i ha caigut sobre un camió amb el conductor dins
Un accident laboral ha deixat un ferit aquest migdia a Vallbona d’Anoia. El succés s’ha produït cap a les 11.33 hores a la depuradora del municipi, on han cedit unes plaques de formigó que han caigut sobre un camió.
El conductor del vehicle, únic ocupant, ha quedat atrapat a l’interior de la cabina a causa de l’impacte. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’home ha patit un atrapament mecànic i hauria rebut un cop al cap.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, que han treballat amb l’ajuda de maquinària pesada de la mateixa empresa per retirar les plaques caigudes. Un cop alliberat, el conductor ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat a un centre sanitari. De moment, no ha transcendit el seu estat de salut.
