Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiPart a la C-16Atropellament a AviàNou CongostLamine YamalConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Ferit un camioner en quedar atrapat per la caiguda de plaques de formigó en una empresa de Vallbona d’Anoia

S'ha despres un tros de façana i ha caigut sobre un camió amb el conductor dins

Un camió de Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un accident laboral ha deixat un ferit aquest migdia a Vallbona d’Anoia. El succés s’ha produït cap a les 11.33 hores a la depuradora del municipi, on han cedit unes plaques de formigó que han caigut sobre un camió.

El conductor del vehicle, únic ocupant, ha quedat atrapat a l’interior de la cabina a causa de l’impacte. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’home ha patit un atrapament mecànic i hauria rebut un cop al cap.

Notícies relacionades

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, que han treballat amb l’ajuda de maquinària pesada de la mateixa empresa per retirar les plaques caigudes. Un cop alliberat, el conductor ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat a un centre sanitari. De moment, no ha transcendit el seu estat de salut.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
  2. Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
  3. La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
  4. La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
  5. El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
  6. La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
  7. L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
  8. Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut

Desmunten cinc vies d’escalada a Montserrat després de l’accident que va costar la vida a dues persones

Desmunten cinc vies d’escalada a Montserrat després de l’accident que va costar la vida a dues persones

Ampans programa una jornada a Manresa per atraure professionals en l’àmbit residencial i de llars

Ampans programa una jornada a Manresa per atraure professionals en l’àmbit residencial i de llars

VÍDEO | Desmunten cinc vies d'escalada a Montserrat després de l'accident mortal

Treballs a Manresa per millorar la mobilitat a la cruïlla de la carretera de Vic amb els carrers Era Firmat i Lladó

Treballs a Manresa per millorar la mobilitat a la cruïlla de la carretera de Vic amb els carrers Era Firmat i Lladó

L’OTAN aclareix que el seu tractat no preveu la suspensió de cap membre després de les amenaces del Pentàgon a Espanya

L’OTAN aclareix que el seu tractat no preveu la suspensió de cap membre després de les amenaces del Pentàgon a Espanya

L’Oficina de Transició Energètica, una eina clau per avançar cap a un model sostenible

L’Oficina de Transició Energètica, una eina clau per avançar cap a un model sostenible

Manresa impulsa un programa contra els prejudicis cap a les persones grans

Manresa impulsa un programa contra els prejudicis cap a les persones grans
Tracking Pixel Contents