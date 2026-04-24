Igualada completa amb èxit la primera cirurgia assistida amb robot a l’Hospital Universitari
La intervenció, una histerectomia, marca l’inici del programa de cirurgia robòtica al centre i permet fer operacions més precises, menys invasives i amb una recuperació més ràpida per als pacients
Ruben Costa
L’Hospital Universitari d’Igualada ha realitzat amb èxit la seva primera cirurgia assistida amb robot, una histerectomia practicada el 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi. Aquesta intervenció suposa l’inici del programa de cirurgia robòtica del centre.
L’operació ha estat liderada per les doctores Maria Degollada, Jennifer Rovira i Alba López, del servei de Ginecologia i Obstetrícia, amb el suport de la proctor Dra. Laia Ribot i un ampli equip d’anestesiologia, infermeria i professionals de suport. Les responsables han destacat el bon resultat de la intervenció i els avantatges del sistema, que ofereix millor visió, més precisió i més comoditat per als cirurgians.
La cirurgia robòtica permet al metge controlar el sistema des d’una consola amb visió tridimensional i moviments d’alta precisió, fet que es tradueix per als pacients en menys dolor postoperatori, menys complicacions, estades hospitalàries més curtes i recuperacions més ràpides. Segons el cap de l’àmbit Maternoinfantil, el Dr. Pere Brescó, aquesta incorporació suposa un pas endavant en la cirurgia mínimament invasiva i reforça l’objectiu del centre de ser referent en aquest àmbit.
El projecte forma part d’una compra conjunta entre cinc consorcis sanitaris catalans que ha permès incorporar el sistema robòtic Toumai® a diversos hospitals, amb l’objectiu d’optimitzar recursos i garantir l’accés a tecnologia avançada sense necessitat de grans desplaçaments dels pacients. El gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, el Dr. Ignasi Riera, ha destacat que la cirurgia robòtica millora els resultats en salut i també afavoreix l’equitat territorial i la captació de professionals. El programa s’inicia amb intervencions de ginecologia, cirurgia general i urologia, amb una previsió d’unes 120 operacions anuals, que podrien arribar fins a les 200.
