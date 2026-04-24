Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiPart a la C-16Atropellament a AviàNou CongostLamine YamalConcurs de Relats Breus
Un cotxe topa contra un pal de la llum i queda bolcat, a Piera

Dues dotacions dels Bombers s'hi van desplaçar per a assistir-lo

Imatge del Streetview del carrer de la Grua de Piera de Google Maps

Imatge del Streetview del carrer de la Grua de Piera de Google Maps / GOOGLE MAPS

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un cotxe s'ha accidentat aquesta matinada de divendres a Piera. El succés ha tingut lloc a les 5.58 hores, al carrer de la Grua, on el vehicle va perdre el control i va topar contra un pal de la llum. A causa de l'impacte, el vehicle va quedar bolcat i els Bombers de la Generalitat s'hi van desplaçar amb dues dotacions per a assistir-lo.

Segons afirmen des del cos d'emergències, al cotxe només hi anava una persona que va sortir il·lesa de l'accident.

