Un cotxe topa contra un pal de la llum i queda bolcat, a Piera
Dues dotacions dels Bombers s'hi van desplaçar per a assistir-lo
Manresa
Un cotxe s'ha accidentat aquesta matinada de divendres a Piera. El succés ha tingut lloc a les 5.58 hores, al carrer de la Grua, on el vehicle va perdre el control i va topar contra un pal de la llum. A causa de l'impacte, el vehicle va quedar bolcat i els Bombers de la Generalitat s'hi van desplaçar amb dues dotacions per a assistir-lo.
Segons afirmen des del cos d'emergències, al cotxe només hi anava una persona que va sortir il·lesa de l'accident.
Reomplir, reutilitzar i tornar a començar: el vidre retornable es consolida en l’hostaleria espanyola
Ofert per