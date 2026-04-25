La dinamització de la via blava de l'Anoia reuneix 325 persones
Hi han participat més dones que homes, el col·lectiu més gran era d'Igualada i la caminada ha estat la variant més triada
Regió7
La primera acció per dinamitzar les caminades i els recorreguts en bicleta pel primer tram de via blava de l'Anoia ha reunit 325 persones aquest dissabte, 25 d'abril,. Els participants podien fer el recorregut a peu o en bicicletadal La proposta permetia descobrir el primer tram de la Via Blava Anoia, inaugurat el passat novembre, i els nous paisatges que descobreix. La Diputació de Barcelona ha organitzat l’activitat amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia i els ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Jorba i Santa Margarida de Montbui.
Persones de totes les edats s’han sumat a l’esdeveniment lúdic i no competitiu, que proposava diverses modalitats: passejada curta (11 kilòmetres) o llarga (14 kilòmetres); bicicletada (18 kilòmetres) o traçat per a persones amb mobilitat reduïda (4 kilòmetres). El 81% dels inscrits han escollit el camí a peu, un 14% en bicicleta i un 6%, corrent. El 60% eren dones i la majoria de participants eren d’Igualada (30%) i Vilanova del Camí (19%), seguits de Barcelona ciutat (prop del 8%).
“Amb aquesta activitat presentem molt més que una activitat esportiva: presentem un projecte de territori, la Via Blava Anoia. que segueix el curs del riu Anoia i que vol recuperar-lo com a eix de vida, convivència i gaudi”, ha destacat la diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Ana Herrera, a l’inici de l’esdeveniment. “Volem donar a conèixer aquest espai i fomentar-ne l’ús com a recurs de lleure i turisme sostenible, perquè la Via Blava Anoia ja és una realitat que connecta municipis, recupera el paisatge i genera noves formes de relació amb el territori, i només tindrà sentit si la fem nostra”, ha apuntat la diputada.
L’acte ha comptat també amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, que també és vicepresident quart de la Diputació. També s'hi han sumat representants locals dels altres municipis de pas. Castells ha remarcat que "aquest és el primer pas completat del projecte Vies Blaves Barcelona, que un cop acabat permetrà recórrer més de 250 quilòmetres, a peu o en bicicleta, i fins i tot a cavall, fins al mar”.
Una programació per apropar la Via Blava a la ciutadania
Aquesta caminada i bicicletada popular és una de les accions impulsades per la Diputació de Barcelona per promoure les Vies Blaves com a destinació turística, a més de promoure l’activitat física i el respecte al patrimoni natural.
Fins al 17 de maig, la Diputació de Barcelona i els cinc municipis de la Via Blava ofereixen un programa d’activitats amb itineraris dinamitzats per descobrir ocells, petits mamífers o flora; jocs de pistes o la història de punts de pas, com el barri del Rec d'Igualada.
Un projecte de més de 250 kilòmetres
Els 19 kilòmetres de la Via Blava que s’han obert fins ara, accessibles i fàcils de recórrer a peu o en bicicleta, segueixen el curs del riu Anoia passant a frec per l’antiga ermita de la Mare de Déu de Sala, antics molins o el barri del Rec, entre d’altres. Miradors com el de Els Tres Mollons, el pas pel pont de la Boixera o el final de ruta davant la façana del castell de La Pobla de Claramunt són altres punts d’interès.
El primer tram de la Via Blava Anoia es va inaugurar el passat novembre. Aquesta primera fase té un pressupost de 5,8 milions d’euros i ha comptat amb una aportació de 4,5 milions d’euros provinents dels fons Next Generation UE. La Via Blava Anoia és el primer tram de la xarxa de Vies Blaves Barcelona, un projecte de més de 250 km de camins accessibles a peu i en bicicleta que transcorrerà al costat dels rius Llobregat, Anoia i Cardener. Un cop completada, aquesta infraestructura cobrirà 48 municipis i set comarques, una àrea d'influència sobre més de 5 milions de persones.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies