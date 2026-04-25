L’ANC escull a Igualada Josep Vila com a nou president de l’entitat i Lluís Llach passa a ser vicepresident
El cantautor no ha volgut optar a la reelecció per motius de salut
ACN
El nou Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha elegit Josep Vila com a nou president de l’entitat per als pròxims dos anys. Es produeix així un relleu en la presidència de l’ANC, ja que Lluís Llach no ha volgut optar a la reelecció. Llach seguirà a la direcció, però com a vicepresident. Vila ha estat escollit amb 39 dels 58 vots emesos, superant la majoria qualificada de dos terços requerida en primera votació. Llach també ha rebut 39 vots per ser elegit vicepresident. En una reunió a Igualada, el nou Secretariat Nacional sorgit de les eleccions de la setmana passada també ha escollit Ariadna Heinz, que formava part de l'antic sector crític de l'entitat, com a secretària, i Blanca Currià com a tresorera.
Llach ha explicat que el relleu al capdavant de l'entitat s'ha fet amb consens i motivat per qüestions de salut. "Vull ajudar com pugui, dins de les meves possibilitats", s'ha compromès, i ha subratllat que ni "està cansat" ni "deixa córrer" la lluita per la independència. El seu rol a partir d'ara es basarà a donar suport a les assemblees territorials i transmetre'ls la seva intenció de "no rendir-se".
Com expliquen fonts de l'entitat, el ple de constitució del Secretariat Nacional s'ha desenvolupat sense estridències, a diferència del que va passar el 2024, quan Llach va ser escollit una setmana més tard del que marcava el calendari electoral i després de diverses votacions bloquejades pel sector crític.
Vila, el "president de la unitat"
Llach, amb Vila al seu costat, ha definit el seu successor com el "president de la unitat", qui haurà de continuar el procés de renovació de l'ANC engegat durant l'anterior mandat. De fet, Vila ha celebrat que el nou període de govern comenci amb "molta cohesió interna", malgrat la "situació crítica" que, a parer seu, viu Catalunya.
El nou líder de l'ANC és pedagog, professor i activista, i té carnet de l'entitat independentista des de la seva fundació, el 2012. Durant el mandat que ha acabat aquest dissabte, ha exercit de coordinador de la Comissió d'Incidència Política.
Vila preveu que aquest rellançament de l'entitat independentista sigui "molt més accentuat" a partir d'ara, atès el consens dins de l'organització després de la sortida del sector crític l'estiu passat. "Hem de simplificar procediments, agilitzar la presa de decisions i fer més fàcil poder tirar accions endavant", ha afegit Vila. A més, sosté que la renovació de l'ANC l'ha de preparar per poder "construir una majoria social capaç de fer un embat independentista".
