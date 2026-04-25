Un motorista ferit menys greu en una caiguda per un terraplè a la B-220 a Bellprat
El ferit ha hagut de ser evacuat en helicòpter
Un motorista ha resultat ferit aquest matí després de caure per un terraplè a la carretera B-220, a l’altura de Bellprat, cap a les 11.35 hores.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, amb efectius procedents d’Igualada i La Llacuna, així com un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
La víctima ha quedat immobilitzada després de la caiguda i ha estat estabilitzada al lloc abans de ser evacuada en helicòpter a un centre hospitalari. Segons les primeres informacions, es tracta d’un home i el seu estat és menys greu.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies
- Mor un home presumptament electrocutat a l'R4 mentre estaria robant coure