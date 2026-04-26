Cremen tres vehicles en diferents municipis de l'Anoia en menys de tres hores
Els vehicles calcinats han estat un cotxe abandonat a Montmaneu, un cotxe amb remolc a Canonge de Segarra i una furgoneta a Sant Martí de Tous
Un vehicle abandonat ha cremat completament a Montmaneu, a prop del quilòmetre 532 de l’N-II. L’avís als Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ha donat quan faltaven 10 minuts per les 5 de la tarda. S’han desplaçat fins al lloc dels fets dues dotacions i no hi ha hagut cap ferit.
Poc després, al quilòmetre 102,5 de la C-25 en direcció Manresa s’ha cremat per complet un altre vehicle, a l’altura de Canonge de Segarra. El cotxe portava un remolc amb dues motos, però aquest no ha estat afectat. L’avís s’ha rebut 6 minuts després d’1/4 de 7 de la tarda i els bombers hi han anat amb dues dotacions. Un cop al lloc dels fets han allunyat el remolc del vehicle que cremava, i han comprovat que no hi havia cap ferit.
Tres quarts d’hora més tard, a les 19.05 h, una furgoneta ha cremat a Cal Cardó, a Sant Martí de Tous. No obstant això, no ha calgut la presència dels bombers per extingir el foc.