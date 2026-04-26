Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiPart a la C-16Atropellament a AviàNou CongostLamine YamalConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Rescaten amb helicòpter un motorista ferit a Santa Maria de Miralles

L’avís als Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ha rebut a les 16.10 h

Un helicòpter dels Bombers durant un dels serveis del cap de setmana / Bombers de la Generalitat

Clara Torradas Cura

Santa Maria de Miralles

Un motorista ha resultat ferit aquest diumenge a la tarda en un accident en un turó a Santa Maria de Miralles. El ferit, segons han explicat els bombers, s’ha dislocat l’espatlla mentre feia trial al Turó de Coma-roques.

L’avís als Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ha rebut quan passaven 10 minuts de les 4 de la tarda i s’han desplaçat fins al lloc dels fets amb helicòpter un metge i personal del GRAE. Un cop han localitzat la persona ferida, l’han portat fins on una ambulància l'esperava per portar-lo a un centre sanitari. No ha trascendit l'estat del ferit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents