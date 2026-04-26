Tres ferits lleus en un accident de trànsit a Sant Pere Sallavinera
El xoc ha tingut lloc de matinada a la N-141b
Tres persones han resultat ferides lleus en un accident de trànsit aquesta matinada a Sant Pere Sallavinera, segons han informat els serveis d’emergència.
L’avís s’ha rebut a les 00.07 h a la carretera N-141b, on s’han vist implicats dos vehicles amb un total de tres ocupants. Segons els bombers, tots ells han patit ferides de caràcter lleu i han estat traslladats a l’Hospital d’Igualada per a la seva valoració.
Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació de Bombers
